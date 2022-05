Vampire: The Masquerade – Swansong est disponible, mais pas encore sur Nintendo Switch

Lesquin, le 19 mai 2022 – Chers camarades de la nuit, l’heure est enfin venue de prouver votre allégeance au Prince de Boston. Vampire: The Masquerade – Swansong, le RPG Narratif du studio Big Bad Wolf, est à présent disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X et PC (Epic Games Store). La vérité s’écrit dans le sang. Allez-vous verser le vôtre pour la faire éclater ?

La Camarilla de Boston – société secrète qui rassemble la plupart des vampires – a été frappée par de mystérieux assassins. Vous incarnez Galeb Bazory, Emem Louis et Leysha, missionnés par le Prince des vampires de la ville pour découvrir l’identité des agresseurs et les raisons de cette attaque. Le mot d’ordre est simple : infiltrer, enquêter et soutirer des réponses, en ayant recours à vos pouvoirs surnaturels si nécessaire.

Vampire: The Masquerade – Swansong est un RPG Narratif d’un nouveau genre :

Les personnages ont une véritable personnalité, chacun possédant sa propre morale et ses dilemmes

Un gameplay original où chaque confrontation par le dialogue permet d’avancer dans l’histoire

Une histoire avec des embranchements où tout choix à ses conséquences

Les trois héros possèdent chacun une fiche de personnage avec des caractéristiques, des Compétences et des Disciplines que vous pouvez améliorer selon vos choix

Une ambiance oppressante et un univers mystérieux fidèle au jeu de rôle papier

Une bande originale composée par le célèbre auteur Olivier Derivière

Avec plus de 15 fins différentes pour les personnages principaux et tout autant pour le destin de la Camarilla de Boston, chaque joueur vivra une expérience et une aventure unique.

Vampire: The Masquerade – Swansong est disponible sur PC (Epic Games Store), PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One et Xbox Series X|S. Il sera disponible sur Nintendo SwitchTM plus tard en 2022.