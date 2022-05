WRC Generations annoncé sur Nintendo Switch

Lesquin, le 18 mai 2022 – NACON et le studio KT Racing sont heureux d’annoncer leur nouveau jeu de rallye WRC Generations, jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship, attendu pour l’automne 2022 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Steam PC. Fruit de 7 années de travail aux côtés de pilotes de légende, qui ont déjà fait de WRC 10 et de WRC 9 les références du genre, cet ultime opus offre une simulation de rallye automobile authentique et complète, en proposant aux joueurs de conduire des monstres de puissance à travers les rallyes les plus célèbres de l’histoire !

Découvrez la vidéo d’annonce de WRC Generations

Un niveau de réalisme inégalé

Le championnat du monde des rallyes au plus proche de la réalité ! Saluée par la critique et les professionnels, la simulation proposée par WRC se renforce encore cette année avec de nombreuses améliorations et optimisations demandées par la communauté.

Grande nouveauté de la compétition en 2022, les moteurs hybrides sont dans WRC Generations ! L’occasion de découvrir des sensations de conduite inédites, en matière de physique mais aussi de son grâce à un design sonore entièrement repensé.

Les anciens véhicules restent présents, avec une représentation encore plus authentique. Au total, pas moins de 37 véhicules de légende, recréés avec leurs caractéristiques mécaniques propres.

En plus des 13 pays du championnat, le jeu offre 9 environnements supplémentaires pour un total de 22 pays, et 165 spéciales différentes – un record pour le genre ! Le tout nouveau tracé suédois fait son apparition, seule manche intégralement sur la neige offrant une physique encore plus réaliste dans ces conditions.

De nouveaux contenus en solo et en ligne

Plus abouti et plus riche que ses prédécesseurs, WRC Generations promet d’innombrables heures de gameplay, grâce à des modes de jeu inédits et de nouvelles façons de partager sa passion en ligne !

Le mode Carrière permet d’écrire son histoire, de faire prospérer son équipe et de la gérer dans les moindres détails. Une nouvelle gestion de l’hybride sera disponible dans l’arbre des compétences.

Dans le mode Ligues les joueurs de même niveau peuvent se défier dans des épreuves hebdomadaires et quotidiennes pour espérer se hisser au sommet du classement.

Avec le système de Teams, les joueurs ont le choix de rejoindre une équipe ou de créer la leur, et ainsi porter haut leur étendard dans toutes les épreuves.

L’Éditeur de livrées permet de personnaliser les voitures avec de nombreuses peintures et stickers. Dans WRC Generations, les joueurs peuvent désormais partager leurs créations entre eux !

Il est possible de s’entraîner dans des courses sans classement en écran scindé ou en ligne, et de vivre l’expérience réelle en binôme dans le mode Copilote.

WRC Generations sera disponible le 13 octobre 2022 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series et ultérieurement sur PC et Nintendo Switch.