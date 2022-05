Les Aventures De May : L’Etrange Disparition est maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch

Saint-Ouen, France – 20 mai 2022 : Just For Games est heureux d’annoncer la sortie ce jour de l’édition physique du jeu d’énigmes Les Aventures De May : L’Etrange Disparition sur Nintendo Switch, en partenariat avec les studios V5Play, DOO Studio ainsi que l’éditeur digital Klabater.

Initialement sortie sur Nintendo DS en 2011, cette aventure remplie de casse-tête est de retour dans une version remaniée pour Nintendo Switch.

À propos de Les Aventures De May : L’Etrange Disparition:

Les Aventures de May : L’Étrange Disparition est un jeu d’aventure passionnant d’énigmes avec quatre mondes dessinés à la main, 80 lieux, 50 personnages, des scènes animées, et 270 énigmes offrant aux joueurs plus de 25 heures de jeu. Suivez May, une fille indépendante et charismatique dans sa quête pour retrouver son frère disparu. Progressez dans des aventures au style dessin animé en résolvant plus de 270 énigmes de logique, des jeux de rythme, et des scènes d’objets cachés dessinés à la main. Cherchez des indices sur le frère de May, rendez-vous dans des lieux mystérieux et rencontrez des personnages intéressants en chemin qui vous aideront dans votre voyage.