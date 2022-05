Ubisoft lance de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch

Ubisoft lance les promotions de l’été via l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions sont valides jusqu’au 1er juin. Elles ne seront pour le moment pas forcement identiques en Europe.

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Child of Light: Ultimate Edition + Valiant Hearts: The Great War – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Family Feud – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Hungry Shark World – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Immortals Fenyx Rising – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Jeopardy! – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Just Dance 2021 – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Just Dance 2022 – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Legendary Fishing – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $19.99 (prix de base: $79.99)

– Monopoly – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monopoly Madness – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Monopoly + Monopoly Madness – $27.49 (prix de base: $49.99)

– RISK Global Domination – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.89 (prix de base: $14.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base: $59.99)

– South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Sports Party – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $11.99 (prix de base: $59.99)

– Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $19.99 (prix de base: $79.99)

– Trials Rising – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Trials Rising Gold Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Trivial Pursuit Live! – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Trivial Pursuit Live! 2 – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Uno – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Wheel of Fortune – $7.99 (prix de base: $19.99)