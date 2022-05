Enfin une date pour Temtem sur Nintendo Switch, et en version physique

Saint-Ouen, France – 24 Mai 2022 : Humble Games, le développeur Crema Games et Just For Games sont ravis d’annoncer l’arrivée d’éditions physiques pour Temtem, le jeu de capture de monstres massivement multi-joueurs, disponible sur Nintendo Switch, Playstation 5 et Xbox Series X le 6 Septembre 2022.

Énormément plébiscité par les joueurs depuis son financement participatif l’ayant aidé à voir le jour, ainsi qu’avec sa sortie en accès anticipé réussie, Temtem arrive enfin sur consoles, et les éditions physiques standard et collector seront de la partie. Au lancement, les joueurs de Temtem pourront découvrir de nouvelles fonctionnalités, comme les Saisons, la dernière île de l’Archipel et de nouvelles quêtes hebdomadaires gratifiantes. Pour fêter cela, un tout nouveau trailer est disponible.

Édition Collector :

Pour célébrer en beauté l’arrivée de Temtem sur consoles, un coffret collector sera disponible pour les fans au lancement du jeu le 6 septembre 2022, comprenant :

Une statuette diorama des starters

Un set de répliques des Temcards

Un set de trois pin’s

Un set de trois écussons tissés

Une boîte extérieure collector

À propos de TemTem :

Temtem est un jeu massivement multijoueur de collection de créatures. Partez à l’aventure dans l’Archipel Aérien en compagnie de vos Temtem ! Capturez des Temtem sauvages, affrontez d’autres Dresseurs, décorez votre maison, rejoignez l’aventure d’un ami et explorez un monde en ligne dynamique !