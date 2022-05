PAC-MAN fête ses 42 ans !

Un nouveau jeu vidéo, des partenariats avec le monde de la culture et de la mode, une nouvelle chanson et un nouveau clip vidéo célèbreront l’anniversaire du légendaire personnage de jeux vidéo !

Un nouveau jeu vidéo PAC-MAN MUSEUM+

Disponible ce vendredi 27 mai sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (supporte Xbox Play Anywhere), PAC-MAN MUSEUM+ invite les joueurs à découvrir ou revisiter 14 jeux de la légendaire série PAC-MAN, dont certains n’étaient pas disponibles depuis de nombreuses années. Le jeu est également compatible avec PlayStation 5 et Xbox Series X|S et sera jouable avec Xbox Game Pass au lancement. De plus, les joueurs pourront personnaliser leur salle d’arcade virtuelle avec des décorations et des souvenirs avant de commencer les différentes missions du jeu.

Une chanson et un clip vidéo «We are PAC-MAN »

Pour poursuivre les festivités, une nouvelle chanson et un clip vidéo sont sortis le 23 mai. La chanson intitulée “We are PAC-MAN!”, est interprétée par Kaho Kidoguchi en japonais et en anglais, et Ann Una en chinois. Elle vise à promouvoir la coopération et les liens entre les gens pour vivre un mode de vie plus sain.

Des cosmétiques sur FORTNITE

Le 2 juin, pour se joindre à la célébration, le jeu Fortnite d’Epic Games accueillera des cosmétiques sur le thème de PAC-MAN.

De nouveaux partenariats

En plus de ces annonces, la présence de PAC-MAN en dehors des jeux vidéo ne cesse de croître grâce à de nouveaux partenariats. À partir du 6 juin, la collection PAC-MAN x EASTPAK sera disponible chez les détaillants participants de la région EMEA, des États-Unis et de la Corée du Sud, avec des sacs, des valises et des trousses à crayons. Pour les touristes visitant Paris, le Yooma Urban Lodge Paris Tour Eiffel proposera un labyrinthe PAC-MAN avec une décoration immersive du hall d’entrée, de la cour et des couloirs de l’hôtel. À Berlin, le musée consacré aux jeux vidéo le Computerspielemuseum encouragera les visiteurs à rejouer l’histoire dans son musée. Par ailleurs PAC-MAN et les fantômes prendront le contrôle d’un train du U-Bahn 5 à partir de ce mois-ci. Prévue pour cet automne, une collection PAC-MAN en collaboration avec sloggi sera disponible dans plusieurs pays d’Europe et d’Asie.