Les VOID Riders débarquent dans la première extension d’OlliOlli World

Préparez-vous à entrer dans le V.O.I.D. le 15 juin

New York (États-Unis), le 25 mai 2022 : Private Division et Roll7 sont fiers d’annoncer VOID Riders, la première des deux extensions d’OlliOlli World, le célèbre jeu de skateboard mêlant action et plateforme. VOID Riders sera disponible le 15 juin en version dématérialisée au prix de 9,99€ sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 et PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One, et PC (sur Steam).

Les extraterrestres extraordinaires Sair’Rah, Khehvyn et Pftangxi font leur arrivée à Radlandia, bien déterminés à mettre la main sur des spécimens de skate pour le tout-puissant Nébulord. OlliOlli World: VOID Riders apporte toute une flopée de nouveaux défis et de pièces d’équipements spatiales pour faire découvrir aux joueurs la nouvelle zone extraterrestre : le V.O.I.D. Ils pourront découvrir Cloverbrook sous un ciel enneigé, enchaîne les grinds dans l’étrange Sunshine Valley et explorer l’incroyable Burntrock.

Alors que vous explorez Radlandia, des extraterrestres vous enlèvent grâce à leur nouveau rayon tracteur. Réussissez parfaitement votre atterrissage et impressionnez Nébulord avec votre style d’un autre monde pour avoir une chance de devenir l’un de ses skateurs extraterrestres préférés ! Enchaînez les kickflips dans les confins de l’espace dans la prochaine aventure hors du commun d’OlliOlli World.

Les joueurs peuvent aussi acheter OlliOlli World Rad Edition, une édition Deluxe du jeu disponible au prix de 44,99€. La Rad Edition comprend le jeu de base, OlliOlli World: VOID Riders et la seconde extension (prévue fin 2022), ainsi que l’objet de personnalisation dématérialisé « Planche de skate Rencontre du 3ème type ».

OlliOlli World est le troisième opus, et le mieux noté, de la série populaire OlliOlli de Roll7, studio londonien réputé qui a créé des jeux remarquables comme OlliOlli et OlliOlli 2: Welcome to Olliwood, Laser League et NOT A HERO. Roll7 est un studio entièrement détenu par Private Division, un label d’édition de Take-Two Interactive Software.