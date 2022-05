Une sortie boite pour Potion Permit sur Nintendo Switch

L’éditeur PQube et le développeur MassHive Media ont annoncé une sortie physique pour Potion Permit.

En plus d’une copie standard, les fans auront la possibilité de se procurer une édition collector. Cette dernière version comprend une copie physique du jeu, un standee en acrylique, un livre d’art détaillé, un chiffon de nettoyage, un certificat de votre service à Moonbury et une boîte spéciale. Potion Permit est attendu sur Nintendo Switch plus tard en 2022, et vous pouvez précommander les versions physiques sur Funstock ici. Les autres boutiques devraient au moins proposer la copie standard également.

La ville de Moonbury a besoin de soins, et vous êtes le meilleur chimiste du coin ! Avec vos outils, un chaudron pour vos concoctions et votre ami canin à vos côtés, vous devrez établir un diagnostic, trouver les ingrédients, faire des potions et donner des soins dans ce RPG de simulation ouvert. Les habitants de Moonbury sont très méfiants face aux avancées du monde extérieur et préfèrent les méthodes de soin plus traditionnelles. Jusqu’au jour où la fille du maire est affligée d’une maladie face à laquelle même le docteur sorcier locale est impuissante. Ils décident donc de chercher une aide extérieure. L’Association médicale envoie leur meilleur chimiste : vous. Vous devrez aider la fille du maire à guérir et convaincre les habitants de Moonbury des avantages de l’alchimie moderne. Gagnez leur confiance et apportez des soins aux malades dans ce RPG de simulation ouvert.