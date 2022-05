24 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

ININ Games a annoncé une date de sortie définitive pour Wonder Boy Collection, un ensemble de quatre titres classiques pour Switch. La sortie est prévue pour le 3 juin 2022. Wonder Boy Collection contient Wonder Boy (1986), Wonder Boy in Monster Land (1987), Wonder Boy in Monster World (1991) et Monster World IV (1994).

Une collection triée sur le volet des meilleures aventures de la série Wonder Boy – incluant quatre chefs d’œuvre SEGA tout droit venu de l’âge d’or des jeux de plateforme. Ce quatuor de jeux cultes saura séduire chaque joueur grâce à la fusion entre un jeu de plateforme classique et un gameplay action-RPG. Si tu es déjà fan de la franchise ou avide de découvrir un jeu légendaire, la Wonder Boy Collection sera le combo Wonder Boy parfait ! En rassemblant quatre des meilleurs jeux Wonder Boy – de la version arcade originale de 1986 au Monster World IV de 1994 – cette collection indispensable te permet de faire un saut dans le passé pour découvrir l’une des séries les plus cultes de l’univers des jeux vidéo. Dans les années 1980 et 1990, les jeux Wonder Boy ont connu un succès phénoménal grâce à leur incroyable harmonie entre un jeu de plateforme dynamique et des éléments d’action-RPG. Cependant, à la différence d’autres titans du genre, la sortie de jeux Wonder Boy s’est faite très discrète en Occident sur le matériel de gaming moderne. Jusqu’à maintenant ! Les jeux Wonder Boy sont conçus pour être simples à maîtriser pour les joueurs de tout niveau – mais contiennent suffisamment d’intensité et de challenge pour garder le plus doué des gamers aux manettes. Cette modernisation de la série permet notamment de revenir en arrière dans le jeu à tout moment. Si tu veux essayer cette série iconique pour la première fois, retrouver une seconde jeunesse en jouant à Wonder Boy, ou ajouter un jeu de plateforme rafraîchissant à ta collection, la Wonder Boy Collection sera le combo idéal !

L’éditeur Neon Doctrine et le développeur Coffee Addict Game Studio ont annoncé que le jeu d’aventure Hazel Sky serait disponible sur Nintendo Switch en juin 2022. Hazel Sky est une aventure sincère sur un jeune ingénieur confronté à son destin et à ses désirs. Envoyé sur une île loin de chez lui, dans la ville volante de Gideon, Shane doit passer les épreuves et revenir en tant qu’ingénieur ou être banni. Reliés par radio, Shane et Erin, une autre ingénieure stagiaire, se lient d’une amitié illicite. Une amitié qui va changer la façon dont Shane voit le monde.

Envoyé sur une île loin de chez lui dans la ville volante de Gideon, Shane doit passer les épreuves et revenir en tant qu’ingénieur ou faire face au bannissement. Connectés par radio, Shane et son collègue apprenti ingénieur, Erin, nouent une amitié illicite. Une amitié qui changera la façon dont Shane voit le monde. Les épreuves sont le test ultime que chaque ingénieur doit passer avant de pouvoir endosser ce rôle. Pour Shane, les épreuves sont son destin, mais destin et désirs s’alignent rarement et, dans un monde partagé entre ingénieurs honorés et artistes vilipendés, Shane se retrouve tiraillé. Les épreuves, les événements de Gideon et une romance improbable racontent une histoire douce-amère d’amour, d’ambition et d’une société sur le point de changer.

L’éditeur Neon Doctrine et le développeur Tanuki Game Studio ont annoncé que le jeu de plateforme furtif The Library of Babel serait disponible sur Nintendo Switch en 2022. Rejoignez Ludovik dans son exploration des jungles d’une Babylone futuriste pour découvrir le secret derrière la soudaine fermeture de la Bibliothèque de Babel et les mystères derrière leurs créateurs mythiques.

L’éditeur PID Games et le développeur Sword N’ Wands ont annoncé Ruggnar. Il sera disponible sur Nintendo Switch en juin.

Alors que les filons de sa cité sont épuisés et que la vallée s’est vidée de ses habitants, des rumeurs de comptoirs arrivent aux oreilles de Ruggnar. Des lieux abandonnés renferment d’immenses richesses qui n’attendent que d’être ramassés. Ni une, ni deux, équipé de son sac et de quelques bougies, le voilà parti à l’aventure pour faire fortune ! Ruggnar dispose d’une quantité limitée de bougies pour l’aider dans ces lieux sombres. Aidez-le à gérer son stock. Voir le chemin devant vous, activer certains mécanismes ou tout simplement vous éclairer : à vous de trouver l’utilisation parfaite pour chaque bougie! Et si vous en lancez une, pensez à la ramasser. Elle pourrait de nouveau vous être utile ! Ici, aucun ennemi à tuer, mais de nombreux pièges se trouvent sur votre chemin. Cachés par l’obscurité, vous risquez de vous trouver nez-à-nez avec une hache, une boule de feu ou autres joyeusetés. Pas d’inquiétude, avancez prudemment, utilisez vos bougies et tout se passera bien. Après tout, Ruggnar est très agile pour un nain et il se relève assez facilement après un accident. Observez votre environnement, écoutez les bruits autour de vous, lancez vos bougies. Les pièges sont bien là. A vous de les éviter ! Tout au long de votre périple, débloquez de nouvelles capacités. Faites un tour chez le marchand pour apprendre les secrets contenus dans d’anciens grimoires et ainsi améliorer vos bougies et votre équipement, ou encore pour acheter les derniers objets en stock. Besoin de changement ? De nombreuses teintures de barbe, armures et casques sont dissimulés. Partez à leur recherche et composez votre propre style !

Hojo Games a publié un premier trailer pour The Misanthropic Girl. La vidéo offre un nouvel aperçu du RPG d’action en monde ouvert, dont la sortie est prévue sur Nintendo Switch.

PikPok a annoncé Shatter Remastered Deluxe, une version optimisée de l’intense jeu d’action arcade. La Nintendo Switch recevra le titre à la fin de l’année 2022 pour 9€99.

Fairy Fencer F: Refrain Chord annoncé sur Nintendo Switch pour le 15 septembre au Japon. Le jeu sera vendu avec une édition standard et une édition limitée. Les prix sont fixés à 8 580 yens et 10 780 yens.

L’éditeur Green Man Gaming Publishing et le développeur indépendant Evil Twin Artworks ont annoncé que leur jeu d’aventure de combat spatial comique The Galactic Junkers se dirige vers une sortie sur la Nintendo Switch. Le lancement du jeu est prévu à la fin de l’année 2022. Être le capitaine d’un vaisseau spatial peut être difficile, surtout lorsque votre tête est mise à prix. Les chasseurs de primes, les pirates de l’espace et même l’Union Galactique tentent de vous traquer. Tout ce qui vous sépare de l’oubli, c’est votre intelligence, votre équipage et votre fidèle vaisseau.

Après avoir connu le succès sur Kickstarter, Cattails : Wildwood Story sortira sur Nintendo Switch. Falcon Development a ouvert la campagne il n’y a pas si longtemps. Alors qu’il ne demandait que 20 000 dollars, le projet a récolté plus de 165 000 dollars à trois semaines de la fin. Cattails : Wildwood Story est actuellement prévu pour une sortie au quatrième trimestre 2023 sur PC, la version Switch suivant un an plus tard.

L’éditeur No More Robots et le développeur Cheesemaster Games ont révélé aujourd’hui que le RPG Spirittea est en préparation pour la Nintendo Switch.

Spirittea propose un jeu de simulation de vie et de gestion. Le titre se déroule dans l’Asie de l’Est rurale, les joueurs réparant un vieux bain public et aidant des dizaines d’esprits à trouver la paix. Stardew Valley est mentionné comme l’une des sources d’inspiration du jeu, ainsi que les « anime et manga classiques centrés sur les esprits ». Le principe de Spirittea est le suivant : un écrivain se rend à la campagne afin de se vider la tête et de trouver l’inspiration pour son prochain roman. Mais après avoir accidentellement bu dans une vieille théière mystique, le protagoniste commence à voir le monde des esprits se superposer à sa réalité. L’esprit du chat et guide Wonyan montre combien d’esprits ont besoin d’être sauvés, et fournit les clés d’un vieux bain où les esprits vont se détendre. Spirittea sera lancé cet été sur Nintendo Switch.

Hé humain, on a un gros problème ! Cette ville grouille d’esprits importuns et tu es le seul qui puisses les voir. Alors tu as intérêt à vite remettre en état ces anciens bains publics, peut-être que ça les aidera à retrouver leur calme ! Hé, une minute ! T’es qui, toi ?! Tu peux me voir ? Oui… tu me VOIS, pas vrai ? Écoute, on a un gros problème ! Cette ville grouille lit-té-ra-le-ment d’esprits importuns ! Ils ont complètement perdu la boule depuis que les humains ont cessé de les adorer, de leur laisser des offrandes ou ne serait-ce que de penser à eux ! Cette ville est… enfin, était tranquille et agréable, mais il s’est passé plein de choses bizarres dernièrement ! Tu vas devoir trouver les esprits qui sèment le chaos en ville et résoudre leurs problèmes pour qu’ils puissent devenir des clients, miahum, payants! Ce faisant, tu apprendras à connaître les habitants et tu auras l’occasion d’explorer cette charmante petite ville de montagne dans ses moindres recoins !

Voici quelques exemples de ce que tu vas avoir à faire :

Résoudre les problèmes des esprits – Pour se rappeler d’eux-mêmes, les esprits peuvent avoir besoin de tout et n’importe quoi, que tu leur ramènes un pot de beurre de cacahuètes ou que tu cherches et creuses un trésor perdu, alors fais fonctionner tes méninges et au travail !

– Pour se rappeler d’eux-mêmes, les esprits peuvent avoir besoin de tout et n’importe quoi, que tu leur ramènes un pot de beurre de cacahuètes ou que tu cherches et creuses un trésor perdu, alors fais fonctionner tes méninges et au travail ! Te faire des amis parmi les habitants – Chaque habitant de la ville a son propre emploi du temps, préférences, aversions et passe-temps. De la collection d’insectes au karaoké, il y en a pour tous les goûts !

– Chaque habitant de la ville a son propre emploi du temps, préférences, aversions et passe-temps. De la collection d’insectes au karaoké, il y en a pour tous les goûts ! Gérer les bains publics – Tu vas devoir laver les serviettes de toilette, couper du bois pour le chauffage des bains et placer les esprits avec leurs amis pour leur proposer une expérience de baignade inoubliable !

– Tu vas devoir laver les serviettes de toilette, couper du bois pour le chauffage des bains et placer les esprits avec leurs amis pour leur proposer une expérience de baignade inoubliable ! Amélioration et décoration – Les boutiques locales proposent de super meubles et accessoires, et pourront t’aider à nettoyer les parties des bains publics ayant été envahies par la végétation. Il faut qu’on rende les bains aussi grands et attrayants que possible pour pouvoir accueillir tous les esprits !

LES BAINS PUBLICS

Les bains publics se trouvent dans un ancien bâtiment consacré aux esprits caché dans les hauteurs de la montagne, et c’est toi qui vas devoir les nettoyer et les remplir de clients ! Lorsque des esprits viennent aux bains publics, tu dois laver des serviettes de toilette, couper du bois pour chauffer les bains et placer les esprits avec leurs amis pour leur proposer une expérience de baignade inoubliable ! Chaque esprit ayant ses propres préférences, tu vas devoir apprendre à les connaître et améliorer les bains publics de manière à devenir le meilleur gestionnaire de bains publics de la région !

Pour que tes bains publics rencontrent le succès, tu vas devoir :

Assurer la propreté de l’établissement et des serviettes – Utilise ton fidèle balai pour retirer les toiles d’araignée et ramasse toutes les serviettes de toilette usagées, et fais en sorte que tout soit propre, sec et organisé.

Proposer un service cinq étoiles, nourriture et massages compris ! – Prépare-toi à prendre soin de tes esprits avec les bons petits plats de ta cuisine et à leur donner un bon massage pendant qu’ils se détendent !

Préparer l’eau à la perfection pour chaque esprit – Coupe du bois pour les chaudières afin de chauffer l’eau à la température idéale et mélange différents élixirs de manière à préparer une eau parfaite pour chaque esprit. Chacun d’entre eux a ses propres préférences et recettes favorites !

Placer les amis ensemble et les ennemis à l’écart – Chaque esprit s’entend bien avec certains de ses semblables, mais ne supporte pas d’être en présence de certains autres ! Tu vas par conséquent devoir organiser avec soin le plan de bain de tes esprits… N’assieds pas n’importe qui ensemble !

MiniCactus Games a auto-publié son jeu de plateforme et de puzzle Underland : The Climb sur PC l’année dernière, mais une sortie sur console est maintenant à l’horizon grâce à l’éditeur QUByte Interactive. La sortie est prévue sur l’eShop de la Nintendo Switch le 26 mai 2022 pour 3,99 €.

Underland: The Climb est un jeu de plate-forme-puzzle, une suite directe du titre précédent Underland, où le joueur aide Ivy à survivre à une attaque extraterrestre. Pendant le voyage, le joueur doit utiliser différents types d’outils pour pouvoir creuser le sol, éviter l’acide, les ennemis et traverser des endroits très étranges. Utilisez les éléments du décor, comme les pioches et bien d’autres pour percer le sol à l’endroit indiqué. Le terrain destructeur, la mécanique des fluides et les lois de la physique doivent être manipulés correctement pour résoudre les énigmes.

Super UFO Fighter va sortir sur Nintendo Switch le 17 juillet pour 9€99.

Récemment, un nouveau sport galactique enflamme la Voie lactée : le siphovning. Aux manettes de leurs ovnis respectifs, nos athlètes sont prêts à en découdre !

Mettez le grappin sur les trésors avant votre adversaire dans ce jeu d’action 1v1 !

Pour gagner, attirez l’objet désigné comme « cible » jusqu’à votre but. Servez-vous de votre rayon gravitationnel pour soulever et transporter les objets plus vite que votre adversaire ! Votre maîtrise des objets flottants sera la clé de la victoire ! Arrachez, catapultez, frappez votre adversaire… Pour récupérer la cible, tous les coups sont permis ! Tirez profit des particularités du terrain et des objets spéciaux pour remporter la victoire !

En solo, à deux ou en ligne !

Vous pouvez jouer à deux en local grâce au partage de Joy-Con™, mais aussi affronter des joueurs à distance avec deux modes de jeu en ligne.

Et ce n’est pas tout !

Préparez-vous aux matchs avec le mode Entraînement et contemplez les objets que vous avez accumulés dans le mode Collection !

Nous avons appris l’existence de My Lovely Wife il y a quelques jours, mais à l’époque, nous savions seulement que le jeu serait lancé en juin. Aujourd’hui, l’éditeur Neon Doctrine et les développeurs GameChanger Studio et Toge Productions ont confirmé que le jeu sortira le 8 juin 2022 pour 14€99. My Lovely Wife plonge dans les profondeurs du chagrin d’un homme après la mort soudaine de sa femme bien-aimée. Explorez les notions de volonté de faire n’importe quoi par amour et l’importance du lâcher prise dans ce mélange de simulateurs de rencontres, de gestion et d’alchimie.

Moi, Jake, conquis dès notre première rencontre, te prends, Luna, pour ma femme et épouse, pour toujours t’aimer et te chérir, jusqu’à ce que la mort nous sépare. Êtes-vous prêt à tout pour l’amour de votre vie, même après sa mort ? L’histoire malsaine d’un amour au-delà de la mort, par les créateurs de My Lovely Daughter. Tout commence par une lettre. L’écriture est familière, et la signature n’est autre que celle de Luna, l’amour de votre vie, que la mort vous a arrachée trop tôt. Et dans son message, elle vous demande d’accomplir des rituels mystiques afin de la ramener à la vie ! Jouez le rôle de Jake, mari aimant et veuf éploré, à qui un homme mystérieux donne le pouvoir d’invoquer des dizaines de succubes. Travaillez avec elles, faites en sorte qu’elles tombent amoureuses de vous… puis sacrifiez-les afin de façonner un réceptacle pour l’âme de votre femme. Quel prix paierez-vous pour retrouver votre chère épouse ?

Versus Evil, Room-C Games et Croteam ont annoncé que The Hand of Merlin sortira sur Switch. Ce RPG de type rogue-lite est prévu pour le 14 juin 2022. The Hand of Merlin était auparavant en accès anticipé. Lorsqu’il sortira sur Nintendo Switch, il comprendra les huit mises à jour majeures de la version PC publiée jusqu’à présent. Les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de gameplay incluent la progression méta, les compétences passives, des cartes alternatives, des modes de difficulté variés et des effets visuels remaniés.

The Hand of Merlin est un RPG rogue-lite qui combine légende arthurienne et horreur cosmique. Recrutez un groupe de jusqu’à trois héros que vous guiderez au fil d’un voyage désespéré, d’Albion à Jérusalem. Explorez un univers médieval riche au bord de l’apocalypse. Faites affaire avec des marchands, améliorez vos héros et découvrez des reliques anciennes. Cherchez les fragments perdus de votre âme à travers le multivers et sauvez le plus de mondes possible.

Patrick’s Parabox, le jeu de réflexion récursif, se dirige vers la Nintendo Switch. Nous n’avons pas encore de date de sortie pour le titre, mais vous pouvez découvrir le trailer d’annonce/accolades Switch ci-dessus. Patrick’s Parabox est un jeu de puzzle primé qui explore un système récursif unique de boîtes dans des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Apprenez à manipuler la structure du monde en faisant entrer et sortir les boîtes les unes des autres. Comprenez ce qui se passe lorsqu’une boîte se contient elle-même et apprenez à utiliser l’infini à votre avantage. Explorez bien d’autres mécanismes et tournures récursives au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans le système. Ce sont des boîtes tout le long du chemin. Le jeu comporte plus de 350 énigmes créées à la main, conçues pour vous faire réfléchir, mais aussi pour vous guider et mettre en valeur la beauté du système. Chaque puzzle contient une nouvelle idée ; il n’y a pas de remplissage. Nous vous communiquerons la date de sortie et le prix de Patrick’s Parabox dès qu’ils seront disponibles.

La paraboîte de Patrick est un jeu de casse-tête récursif récompensé sur des boîtes dans des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Apprenez à manipuler la structure du monde en poussant des boîtes pour les faire entrer et sortir les unes des autres. Creusez-vous la tête pour comprendre ce qui se passe lorsqu’une boîte se contient elle-même et apprenez à utiliser l’infini à votre avantage. Explorez de nombreux autres mécanismes et variantes récursives au fur et à mesure que vous avancez plus profondément dans le système. Il y aura des boîtes jusqu’au bout. Le jeu comporte plus de 350 casse-têtes réalisés à la main, conçus pour vous faire réfléchir, mais aussi pour vous guider et mettre en valeur la beauté du système. Chaque casse-tête contient une nouvelle idée, il n’y a pas de niveau bouche-trou. Une bande sonore apaisante et intrigante et une conception sonore de Priscilla Snow dévoilent au fur et à mesure les nouveaux mécanismes. La paraboîte de Patrick a remporté le prix Excellence in Design à l’Independent Games Festival 2020. Le jeu a également été sélectionné pour le festival IndieCade 2019 et a reçu le prix IndieCade Developers Choice.

TOKOYO: The Tower of Perpetuity sortira le 2 juin sur Nintendo Switch pour 9€99.

Laissez une trace de votre passage dans la tour changeante… Vous vous retrouvez dans une mystérieuse tour dont la structure change toutes les 24 heures. Votre souvenir sera gravé dans le cœur de vos pairs sous forme de pierre tombale. Passez outre les cadavres et visez le sommet invisible. Découvrez la vérité sur la mystérieuse tour et toute l’histoire qui s’y rapporte.

▼ Donjon généré automatiquement chaque jour

Découvrez un jeu d’action en 2D avec pour toile de fond la Tour de la Perpétuité, un donjon à génération procédurale où monstres et pièges sournois sont légion. La Tour de la Perpétuité est générée automatiquement sur le serveur toutes les 24 heures pour permettre aux utilisateurs du monde entier de s’y affronter en temps réel. Tirez parti de gadgets singuliers pour vous mesurer aux autres joueurs dans la capture de la tour. Le donjon dispose de nombreux embranchements pour un savant dosage de choix et d’aléatoire.

▼ Dimension sociale accessible

Le réseau propose une dimension sociale aux joueurs, dans la mesure où une pierre tombale apparaît à l’endroit où ces derniers ont échoué afin de léguer leur héritage ainsi que leurs dernières paroles à leurs pairs. Passez outre les cadavres de vos nombreux rivaux et explorez ce donjon imprenable en tirant parti des talents inhérents à chaque personnage pour surpasser les autres joueurs.

Le nouveau Prince of Tennis : Let’s Go !! Daily Life from RisingBeat sera lancé sur Nintendo Switch au Japon cet automne.

Odencat, le studio derrière Bear’s Restaurant, a dévoilé aujourd’hui son prochain jeu Meg’s Monster. Le RPG d’aventure a été confirmé sur Nintendo Switch et sa sortie est prévue pour cet automne.

You Suck at Parking est annoncé sur Nintendo Switch pour 2022.

Préparez-vous pour le simulateur de parking le plus extrême du monde avec You Suck at Parking™, le seul jeu où ce ne sont pas vos talents de pilote qui comptent, mais vos compétences en créneau. Accrochez-vous à votre frein à main pour terminer plus de 100 niveaux contre la montre à la difficulté croissante. Arriver le plus vite possible aux places de parking désignées vous permettra non seulement de rester cool, mais aussi de débloquer des jetons de parking pour plus d’options de personnalisation pour vos bolides. Vous rêvez de révéler au monde vos talents de pilote ? Vous voulez leur prouver que vous méritez la première place ? Hissez-vous au sommet des classements mondiaux et montrez à vos amis que vous avez le contrôle. Peut-être pas du monde, mais de votre voiture. Vous en avez marre de la course effrénée du quotidien ? Venez vous mesurer à vos amis dans les modes multijoueur et battez-vous pour atteindre le podium !

Plus de voitures ?

Plus de biomes avec PLUS de pistes ?

Plus d’options de personnalisation ?

Un éditeur de niveau complet ?

Plus de tout ?!

You Suck at Parking™ sera un jeu en constante évolution, toujours plus grand, toujours plus beau ! Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour plus d’informations sur nos nouveautés, nos fignolages et nos rafistolages sous le capot !

Annoncé en avril dernier pour une sortie à l’été 2022, Super Bullet Break, le roguelite de deckbuilding inspiré de l’anime du développeur BeXide et de l’éditeur PQube, a maintenant une date de lancement précise.Le jeu sortira le 12 aout 2022.

Super Bullet Break est un jeu de création de decks original regorgeant de créatures aussi adorables que colorées et aux caractéristiques uniques : les Bullets. Empêchez les jeux en ligne de disparaître dans un monde où une I.A. maléfique a pris possession des jeux multijoueur en ligne ! Parviendrez-vous à sauver le monde, terrasser vos ennemis dans des combats au tour par tour et à terminer Super Bullet Break ? Chacune d’elle est unique ! Faites connaissance avec les Bullets que vous obtenez tout au long du jeu, chacune dotée d’une illustration et d’une conception qui lui est propre, et formez l’équipe idéale. Rassemblez une large variété d’objets et de Bullets, et associez-les à votre avantage ! De rareté ordinaire à légendaire, actif ou passif, chaque objet vous sera utile à sa façon. Incarnez Akari, Hikaru ou Sumire ! Chaque Bullet comprend différentes fonctionnalités dont vous pourriez profiter selon votre style de jeu. Préférez-vous un style de jeu stable ou vaincre vos ennemis à l’aide de combos techniques ? Super Bullet Break a un personnage pour tout le monde. De Seasons of Love à The Aquarhythm Deep, en passant par Phoenix Gunner, chacune des 7 cartes du jeu s’inspire d’un genre du jeu vidéo, comme le simulateur de rencontre, le jeu de rythme ou le dungeon crawler. Même s’il s’inspire des classiques du gacha, Super Bullet Break ne contient aucune microtransaction ! Achetez des objets dans la boutique, recevez-les en tant que récompense de bataille, ou trouvez-les dans les coffres au trésor éparpillés sur la carte pour améliorer votre deck ! En définitive, Super Bullet Break n’est qu’une question de stratégie… et d’un soupçon de chance. Votre personnage détermine votre deck de départ, puis c’est à vous de prendre le risque de changer de cartouche, de trouver des objets et des Bullets. C’est un jeu de création de decks à rebondissements, en somme. Améliorez votre stratégie à chaque partie !

Half Asleep a annoncé que Melatonin, un « jeu de rythme sur les rêves et la réalité qui fusionnent », est en route pour une sortie sur la Nintendo Switch. Le projet est actuellement sur la voie d’un lancement au troisième trimestre 2022.

Balloon Flight sortira le 27 mai prochain pour 5,99 €.

Profite de la vue. Préparez-vous pour des paysages incroyables et des décors uniques. Prenez votre temps pour vous imprégner de la vue incroyable. Envolez-vous dans le ciel en contrôlant votre planeur. Augmentez ou diminuez l’altitude et effectuez des virages serrés pour éviter les pièges dangereux. Votre ballon-pistolet de confiance est le seul allié sur lequel vous pouvez compter.

Chaque seconde compte! Faites de votre mieux pour glisser à travers les anneaux et augmenter votre limite de temps. Chaque île volante en a une, même si parfois y accéder peut être un peu délicat. Obtenir ces précieuses secondes nécessite toute votre concentration.

Débloquez de nouveaux ballons. Augmentez votre score et débloquez de nouveaux skins ballon. La plupart d’entre eux viennent avec un certain jalon, mais certains nécessiteront… des efforts supplémentaires.

Vous vous souvenez qu’en mars dernier, Edia avait annoncé qu’elle prévoyait de sortir une deuxième collection de titres Valis sur la Nintendo Switch ? Eh bien, elle a maintenant annoncé une date de sortie… du moins pour le Japon, confirmant que cette collection classique trois en un sortira le 22 septembre. Cette deuxième collection, connue officiellement sous le nom de Valis : The Fantasm Soldier Collection II – contiendra Valis IV (PC Engine), Syd of Valis (Genesis / Mega Drive) et Valis : The Fantasm Soldier (Genesis / Mega Drive). Comme nous l’avons déjà mentionné, le « Sound Mode », le « Visual Mode » et la « Rewind Function » seront également de retour de la collection originale. Au Japon, une édition spéciale de cette collection sera disponible. Elle est accompagnée d’une figurine à l’échelle 1/8 de Yuuko Asou de Valis: The Fantasm Soldier II.

Pinku Kult: Hex Mortis sortira le 1er juin pour 8€99.

Quelque chose d’étrange se passe à Razore City ! Les personnes disparues et les décès bizarres ont augmenté à un rythme alarmant et certains soupçonnent que la mystérieuse fille vue dans la ville portant un masque de renard en est la cause… mais il n’y a tout simplement aucune preuve ! Shōkan Corp a besoin de quelqu’un de consomptible – personne, comme VOUS – pour enquêter sur ces événements et se rapprocher de la mystérieuse fille. Ils vous récompenseront généreusement pour chaque cas résolu – et encore plus si vous êtes en mesure d’identifier la « Fille au masque de renard ». Cela semble trop beau pour être vrai ? Surveillez vos arrières ou vous pourriez vous retrouver face à un sort similaire… Contrôlez votre propre habitant de Razore City alors que la mystérieuse Shōkan Corp vous charge d’enquêter sur de nombreux événements bizarres dans la ville et de retrouver le cerveau derrière tout cela, l’étrange fille au masque de renard, dans cette aventure RPG. Aventurez-vous dans la ville, découvrez des endroits tordus tout en améliorant votre équipe d’inadaptés pour finalement affronter l’enfer lui-même.