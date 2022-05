The House of the Dead: Remake Limidead Edition débarque sur Nintendo Switch !

The House of the Dead: Remake

Paris – Le 26 mai 2022 – Forever Entertainment et Microids sont ravis de vous annoncer la sortie de The House of the Dead: Remake Limidead Edition sur Nintendo Switch. Développé par le studio MegaPixel, The House of the Dead: Remake offre aux joueurs du monde entier l’opportunité et le plaisir de découvrir et redécouvrir ce jeu d’arcade intemporel par SEGA !

La Limidead Edition comprendra :

Le jeu The House of the Dead : Remake

Une boîte exclusive avec lenticulaire

Deux silhouettes de zombie

Une planche de stickers

***

À propos de The House of the Dead Remake

Renouez avec l’esprit arcade des années 90 grâce à ce remake du célèbre jeu de tir !

Un scientifique et expert de la théorie du génome humain, le Dr Roy Curien, sombre dans la folie en cherchant un pouvoir lui permettant de ressusciter les morts. Après avoir réussi, l’une des chercheuses, Sophie Richards, parvient à contacter ses amis de l’AMS, Thomas Rogan et l’agent G, pour leur demander de l’aide. Leur mission est d’arrêter le savant fou et de sauver tout le personnel du laboratoire, en se frayant un chemin dans le manoir, tout en repoussant des hordes de zombies. Seul ou à deux, affrontez zombies et créatures de cauchemar grâce à ce jeu de tir gore et décomplexé!

Le remake complet (visuel, sonore et nouveaux modes) du jeu de tir iconique sorti en Arcade en 1996.

Jouable, seul ou à deux, en utilisant les joycons ou un gun.

Une action frénétique qui ne s’arrête jamais !

Bestiaire entier de créatures à débloquer pour en apprendre davantage sur leurs points faibles.

***

House of the Dead: Remake Limidead Edition est à présent disponible sur Nintendo Switch!