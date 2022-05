La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords – 15.7GB

KnightOut – 4.6GB

even if TEMPEST – 3.7GB

Sonic Origins – 3.6GB

The Hand of Merlin – 2.7GB

Flewfie’s Adventure – 2.4GB

Crazy Chicken Xtreme – 1.1GB

Neko Secret Room – 707MB

The Big Con – Grift of the Year Edition – 692MB

Cloud Gardens – 632MB

My Lovely Wife – 488MB

Moonrise Fall – 436MB

Pretty Girls Speed – 378MB

TEN – 266MB

Spacewing War – 264MBsopni

Surface Rush – 260MB

TOKOYO: Tower of Perpetuity – 230MB

Dungeon Village 2 – 212MB

QUByte Classics: Jim Power: The Lost Dimension by PIKO – 181MB

Ocean Animals Puzzle – Preschool Animal Learning Puzzles Game for Kids & Toddlers – 143MB

Fishing Paradiso – 138MB

Wonder Boy Collection – 117MB

Toonkars Racer – 108MB

Secrets of Magic 3: Happy Halloween – 107MB

Mini Gardens – 104MB

Cool Animals – 93MB