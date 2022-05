Final Vendetta dévoile plus de gameplay et obtient une date de sortie finale au 17 juin 2022

Mouvements et coups spéciaux

Final Vendetta se joue comme un beat’em up classique d’arcade. La clé du succès réside dans le timing des attaques, des techniques et des super mouvements, tout en évitant l’assaut des ennemis en appuyant deux fois sur le haut ou le bas pour esquiver. La possibilité de bloquer les attaques, bien que toutes les attaques ne puissent pas être bloquées, est une caractéristique unique des beat’em ups. Chaque personnage dispose d’un certain nombre de coups de base, de variations de saisie, de mouvements et de techniques, y compris la possibilité de frapper par derrière si un ennemi se faufile. Donnez des coups de pied aux ennemis lorsqu’ils sont à terre, jonglez avec eux pour accumuler un combo ou synchronisez une super attaque – mais si le compteur n’est pas plein, attendez-vous à perdre de la vie.

Personnages

Claire Sparks, Duke Sancho et Miller T. Williams sont présentés dans toute leur splendeur. Combattant à mains nues dans les rues de Londres, Sancho est rapide, agile et excellent pour construire des combos avec un ensemble de mouvements comprenant des coups de poing rapides, des coudes et des uppercuts à courte portée, sans oublier un jeu de jambes bien placé et un coup de pied « bicyclette » qui projette les ennemis dans les airs. Il possède également une capacité unique de coup de pied mural depuis le bord de l’écran et, en cas de problème, son coup de pied « ouragan » permet d’éliminer les foules en un rien de temps.

Née et élevée dans l’Essex, Claire Sparks a une formation en arts martiaux et utilise des coups de coude, des coups de paume, des coups de genou aériens, des coups de pied « hache » dévastateurs et deux variantes de projections différentes. Son coup de pied éclair est une rotation à 360° qui renverse les groupes d’ennemis. Enfin, Williams ne se contente pas d’avoir une main droite redoutable, mais l’ancien catcheur professionnel utilise également des coups de pied tombés, des spinebreakers, des cordes à linge, des suplexes et des projections à longue distance, ainsi qu’un mouvement spécial « manche de hache » qui empêche quiconque de s’approcher. Pour compléter le tout, un impressionnant coup de coude tombé qui rendrait les légendes du catch d’antan très fières !

Modes de jeu

Dans le mode Arcade, les joueurs doivent se battre dans six lieux différents, dont les rues, les souterrains, les docks, le Club Tigre et bien d’autres encore, en essayant d’éliminer les chefs de gang pour retrouver Juliette. Combattez un certain nombre d’ennemis différents et apprenez les mouvements des dangereux périls et des boss excentriques de chaque niveau. Des vies supplémentaires sont cachées à l’abri des regards, à raison d’une par niveau. Les armes sont une ressource très puissante et peuvent être lancées pour maximiser les dégâts, mais si elles sont lâchées, elles disparaissent définitivement. En brisant des barils ou des cabines téléphoniques, vous pourrez également récupérer des aliments et des trésors importants.

Il existe également un mode Boss Rush dans lequel les joueurs peuvent affronter chaque boss du jeu l’un après l’autre, ainsi qu’un mode Survie dans lequel les concurrents peuvent affronter une ruée d’ennemis sans fin. Tous ces modes peuvent être joués avec un second joueur en coopératif, et c’est là que le plaisir commence vraiment. Après toute cette collaboration, il est même possible de mettre les compétences de l’autre à l’épreuve et de s’affronter en mode Versus.