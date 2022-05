Mistover bientôt retiré de l’eShop de la Nintendo Switch

En 2019. Arc System Works et Krafton ont sorti Mistover un sombre roguelike dungeon crawler pour la Nintendo Switch et d’autres plateformes. Si vous étiez intéressé par l’acquisition d’une copie de Mistover sur la console hybride de Nintendo, ce serait probablement le meilleur moment pour le faire avant que le jeu ne soit plus disponible.

Car Arc System Works a annoncé qu’ils allaient arrêter la distribution de Mistover sur Nintendo Switch et Playstation 4 à partir du 30 juin 2022, incluant vraisemblablement les versions numériques et physiques. Selon un communiqué de presse, c’est l’accord de licence d’Arc System Works avec le développeur Krafton qui expirera à cette date, ce qui signifie qu’ils n’auront plus les droits pour continuer à distribuer les versions console du jeu.

