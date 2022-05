EVERCADE EXP – Un Nouveau Système de Jeu Rétro de Blaze Entertainment

La nouvelle EVERCADE EXP entièrement blanche améliore l’expérience de jeu rétro avec une qualité supérieure et des spécifications de performance équivalentes à celles de la console de salon, l’EVERCADE VS. Cela signifie une parité totale à la maison ou en déplacement.

Après l’immense succès de la console portable Evercade en 2020, et suite aux réactions et aux commentaires reçus sur cette console, cet appareil apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités au design et prend en charge la bibliothèque de cartouches Evercade existante, soit plus de 30 collections de cartouches et plus de 300 jeux.

En plus de cela, l’EVERCADE EXP sera livré avec une nouvelle cartouche de la collection « arcade » dans la boîte. IREM Arcade 1 apporte 6 jeux classiques du célèbre développeur d’arcade à Evercade dans le traditionnel boîtier à clapet numéroté, comprenant un manuel en couleur et une cartouche physique. Les jeux incluent les shooters à succès R-Type et In The Hunt, les titres classiques Moon Patrol et 10 Yard Fight, et les favoris des fans Battle Chopper (Mr Heli) et Lightning Swords.