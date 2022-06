White Day arrive en édition physique fin Septembre sur Nintendo Switch et PlayStation 5

Saint-Ouen, France – 30 Mai 2022 : PQube, le développeur Sonnori et Just For Games sont heureux d’annoncer l’arrivée en édition physique du jeu d’horreur White Day sur Nintendo Switch et PlayStation 5. Entrez dans la peau du lycéen Hee-Min Lee et affrontez les terreurs du lycée Yeondu dans ce remake du chef d’œuvre original. Cette nouvelle version contient plus de trente costumes, initialement sortis en tant que DLC ! Just For Games aura le plaisir de distribuer en France ces versions physiques disponibles dès le 30 Septembre 2022.

À propos de White Day : La veille de la fête du White Day, où l’on offre des cadeaux, Lee Hee-min, nouvel élève du lycée Yeondu, se faufile dans l’établissement pour cacher une boîte de bonbons destinée à la fille de ses rêves. Mais lorsque les volets se referment, il se retrouve piégé dans le bâtiment pendant la nuit, chassé par des concierges tueurs et hanté par les âmes troublées des morts. Hee-min parviendra-t-il à rester caché tout en cherchant des indices pour découvrir les sombres secrets du passé du bâtiment ? Ou les horreurs qui hantent les couloirs sinistres de l’école la nuit lui coûteront-elles la vie avant qu’il ne puisse s’échapper ? Sans armes et avec des provisions limitées, il y a peu de place pour l’erreur dans ce classique de l’horreur coréenne, tendu et furtif, qui regorge de secrets, d’histoires à rebondissements et de fins multiples. Caractéristiques principales : Un classique de l’horreur pour une nouvelle génération – Une réinterprétation contemporaine du célèbre survival horror coréen à la première personne de 2001, considéré par beaucoup comme l’un des jeux les plus effrayants jamais réalisés. De tous nouveaux effets visuels et sonores, un personnage supplémentaire jouable en la personne de Yoo Ji-min, des fantômes réimaginés et des fins spéciales.

Un jeu de chat et de souris plein de suspense – Explorez un réseau dense de pièces et de couloirs à la lumière des bougies, tout en évitant les concierges meurtriers qui les patrouillent. Restez hors de vue, éteignez les lumières et essayez de ne pas faire de bruit !

Des rencontres terrifiantes avec des fantômes – Faites face à 20 fantômes uniques, tous plus horribles les uns que les autres. Collectez des histoires de fantômes pour en savoir plus sur leurs origines effrayantes et souvent tragiques.

Des énigmes épineuses – Collectez des objets clés, résolvez des énigmes sournoises et courez contre la montre pour sauver vos amis. Attention, les solutions des énigmes changent à chaque partie. Des mécanismes traditionnels de survival horror : gestion de l’inventaire, points de sauvegarde basés sur les ressources, objets de guérison limités et événements de fin de partie instantanée pour vous tenir en haleine !

Plusieurs fins – Découvrez d’autres élèves piégés dans l’école et interagissez avec eux en choisissant parmi les options de dialogue. Vos choix et vos actions modifieront considérablement l’issue de l’histoire, avec 10 fins différentes possibles. Système de peur dynamique – Ajustez la difficulté du jeu pour vivre une toute nouvelle expérience. Jouez en mode Difficile ou Enfer pour fixer une limite de temps, augmenter les frayeurs et l’activité des fantômes, avec des hantises prêtes à surgir quand vous vous y attendez le moins.

Costume bonus DLC inclus ! – Plus de 30 costumes supplémentaires débloqués pour tous les personnages, des uniformes d’école alternatifs aux maillots de bain ! White Day sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 5 le 30 Septembre 2022.