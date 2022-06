Card Shark – le trailer de lancement se dévoile un jour avant la sortie officielle du jeu !

Le nouvel as dans la manche de Nerial (Reigns) et Devolver Digital (Reigns), Card Shark ou la virée inattendue au cœur de l’Europe du XVIIIe siècle, sortira demain, le 2 juin, sur PC et Nintendo Switch. Le trailer de lancement est prêt à jouer son plus bel atout aujourd’hui, un jour avant la sortie officielle du titre !

Card Shark est une initiation aux véritables escamotages et manipulations en tout genre qui permettront au comte de s’infiltrer avec malice dans la haute société française du XVIIIe siècle. Du petit salon jusqu’à la table du Roi, affûtez votre éventail de tours et utilisez votre fortune de rapines pour gagner une bonne place dans les parties à gros enjeux.

Mais ne vous faites pas prendre, car les autres escrocs ne sont pas tendres avec les tricheurs !