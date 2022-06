La date de sortie de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet a été révélée

La dernière bande-annonce présente de nouveaux Pokémon et bien plus encore

Londres, Royaume-Uni, le 1er juin 2022. The Pokémon Company International et Nintendo ont aujourd’hui annoncé que les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet étaient attendus pour le 18 novembre 2022. De nouveaux Pokémon ont également été révélés dans une bande-annonce inédite publiée sur la chaîne YouTube officielle Pokémon.

Les précommandes numériques sont d’ores et déjà disponibles sur le Nintendo eShop.

Les jaquettes révélées

Les nouveaux Pokémon légendaires de ces opus, Koraidon et Miraidon, figurent sur les jaquettes des versions physiques des jeux. Les logos sont ornés d’un effet estampé évoquant les deux Pokémon légendaires. Ces jaquettes font écho aux couvertures des livres anciens s’ouvrant sur une nouvelle histoire, prête à être vécue.

Le mode multijoueur

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont les premiers jeux de rôle en monde ouvert de la série principale Pokémon. Il sera non seulement possible de profiter des activités emblématiques de la série, telles que les échanges et les combats de Pokémon, mais aussi d’explorer les différents lieux de la région avec un maximum de 4 joueurs et joueuses.

De nouveaux personnages et des Pokémon inédits

La Professeure Olim et le Professeur Turum

Pour la première fois dans l’histoire de la série principale Pokémon, un professeur différent apparaîtra selon la version du jeu. Les joueurs et joueuses rencontreront Olim dans Pokémon Écarlate et Turum dans Pokémon Violet. Chaque professeur mène des recherches sur les aspects énigmatiques de l’histoire de la région.

Menzi

Menzi est une amie à la personnalité rayonnante. Elle déborde d’énergie et est passionnée de combats Pokémon. C’est une Dresseuse Pokémon expérimentée et digne de confiance qui servira aussi de guide. Plusieurs Pokémon encore jamais vus pourront être croisés au fil de l’aventure, comme les trois Pokémon présentés ci-dessous, qui font d’ailleurs partie de l’équipe de Menzi.

Pohm

En plus des poches électriques sur ses joues, Pohm est doté de coussinets, sur ses pattes avant, qui servent à projeter de l’électricité. Il produit de l’électricité en se frottant les joues, puis électrocute ses adversaires en les touchant avec ses coussinets. Sa fourrure le protège efficacement du froid et lui sert aussi à emmagasiner l’électricité. Lorsqu’il est nerveux, ce Pokémon prudent frotte ses joues et se prépare à envoyer une décharge électrique.

Catégorie : Pokémon Souris

Type : Électrik

Taille : 0,3 m

Poids : 2,5 kg

Talents : Statik / Médic Nature

Gourmelet

Gourmelet utilise son sens de l’odorat développé pour chercher de la nourriture. Il mange exclusivement les herbes sauvages les plus parfumées et les Baies les plus succulentes. En raison de ses habitudes alimentaires, son corps dégage une odeur d’herbes que les Pokémon Insecte exècrent. Lorsqu’il est surpris par une attaque adverse, Gourmelet fonce vers l’avant en catastrophe.

À première vue, son corps semble fait de graisses, mais en réalité, il est principalement composé de muscles développés au fil de sa recherche constante de nourriture.

Catégorie : Pokémon Pourceau

Type : Normal

Taille : 0,5 m

Poids : 10,2 kg

Talents : Aroma-Voile / Gloutonnerie

Olivini

L’huile sécrétée sur le dessus de sa tête a un fort goût amer et n’est pas comestible.

Lorsqu’il est surpris ou attaqué, Olivini projette cette huile qui a pour effet de ralentir ses adversaires. Il profite alors de cette occasion pour s’enfuir.

Grâce à la photosynthèse, Olivini convertit les nutriments en huile qu’il emmagasine dans le fruit qui surmonte sa tête. Ainsi, il peut tenir une semaine sans boire ni manger. Il se plaît surtout dans les endroits secs et chauds et semble passer ses journées à prendre des bains de soleil.

Catégorie : Pokémon Olive

Type : Plante / Normal

Taille : 0,3 m

Poids : 6,5 kg

Talent : Matinal

De nouvelles informations sur les Pokémon de départ

De nouvelles informations sur les premiers partenaires Pokémon, Poussacha, Chochodile et Coiffeton, ont été révélées. Les joueurs et joueuses devront choisir l’un d’eux avant de partir à l’aventure.

Poussacha

Ce Pokémon capricieux et avide d’attention a tendance à bouder lorsque son Dresseur ou sa Dresseuse témoigne de l’affection à un autre Pokémon que lui.

Lorsque Poussacha frotte ses pattes avant, celles-ci dégagent une odeur sucrée qui fascine les êtres alentour. Cette odeur a des vertus thérapeutiques et ôte aux adversaires la volonté de combattre. La composition de son pelage soyeux est proche de celle des plantes et lui permet de créer de l’énergie en absorbant les rayons du soleil. Ce Pokémon lave régulièrement sa fourrure pour éviter qu’elle ne s’assèche et pour favoriser la photosynthèse.

Catégorie : Pokémon Chat Plante

Type : Plante

Taille : 0,4 m

Poids : 4,1 kg

Talent : Engrais

Chochodile

Chochodile est de nature décontractée et aime aller à son rythme. Il adore manger et lorsqu’il repère de la nourriture, il fonce dessus, les yeux pétillants.

Il produit de l’énergie de type Feu grâce à la chaleur absorbée par les écailles rectangulaires qui recouvrent son ventre et son dos. Ses écailles sont toujours chaudes, et deviennent parfois brûlantes. Le trop-plein d’énergie de type Feu qu’il produit s’échappe de sa tête sous la forme de flammes. Lorsque Chochodile est surexcité, les flammes qui vacillent sur sa tête se multiplient.

Catégorie : Pokémon Croco Feu

Type : Feu

Taille : 0,4 m

Poids : 9,8 kg

Talent : Brasier

Coiffeton

Ce Pokémon a un tempérament sérieux et suit scrupuleusement son Dresseur ou sa Dresseuse. Il aime la propreté et déteste particulièrement se salir la tête.

Ses plumes sécrètent un gel à l’aspect brillant qui repousse l’eau et la saleté. Il plaque en arrière les plumes sur sa tête à l’aide d’une crème riche et humide. Quand elles s’assèchent, ces plumes deviennent hirsutes. Coiffeton est doté de pattes puissantes qui lui permettent de nager sans difficulté, même lorsque le courant est fort. En combat, il enchaîne les coups de patte à toute vitesse pour terrasser ses adversaires.