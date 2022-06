Made in Abyss: Binary Star Falling Into Darkness sortira le 2 Septembre 2022

Saint-Ouen, France – 31 Mai 2022 : Numskull Games, le développeur Spike Chunsoft, Inc. et Just For Games ont le plaisir d’annoncer aujourd’hui que le RPG d’action 3D Made in Abyss : Binary Star Falling into Darkness sera disponible en édition physique le 2 Septembre 2022 sur Nintendo Switch et PlayStation 4.

Retraçant l’anime, le jeu Made In Abyss vous permettra de créer votre propre explorateur de l’Abysse, accompagnant les protagonistes Riko et Reg dans leur voyage au travers des environnements aussi fascinants que dangereux de l’Abysse.

À propos de Made In Abyss: Binary Star Falling Into Darkness :

Made in Abyss : Binary Star Falling into Darkness est un RPG d’action en 3D dans lequel les joueurs descendent eux-mêmes dans le monde de l’Abysse et progressent grâce à leur expérience dans ses profondeurs. En plus d’un mode histoire dans lequel les joueurs peuvent revivre l’histoire de l’anime tout en apprenant le système de base et comment progresser dans le jeu, il y a également une histoire originale supervisée par l’auteur de la série, Akihito Tsukushi. De nombreux personnages de Made in Abyss apparaissent, et les scènes d’événements sont entièrement interprétées par les acteurs de l’anime. Les fans ne manqueront pas d’apprécier cette œuvre de dark fantasy qui reste fidèle à la saveur unique de la saga originale.