Maîtrisez l’art du combat avec des animaux mignons dans Them’s Fightin’ Herds

Saint-Ouen, France – 1 Juin 2022 : Modus Games, le développeur Mane6 et Just For Games sont ravis d’annoncer l’arrivée du jeu de combat Them’s Fightin’ Herds en édition physique deluxe dès le 30 septembre 2022 sur Nintendo Switch, PS4, PS5 et Xbox One / Series X.

Them’s Fightin’ Herds est un jeu de combat en 2D indépendant, au chaos incessant mais plein de mignonnerie ! Que vous soyez férus de combat précis et stratégique ou bien d’adorables poneys, vous trouverez votre compte dans ce jeu aux combattants créés par la conceptrice du célèbre dessin animé aux poneys magiques. À la fois accessible et profond, il a quelque chose à offrir à chacun.