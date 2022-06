The Big Con : L’Édition Grift of the Year est disponible aujourd’hui

Le 1er juin 2022 – L’ÉDITION GRIFT OF THE YEAR de The Big Con, le jeu d’aventure criminelle pour adolescents des années 90 acclamé par la critique, développé par Mighty Yell et édité par Skybound Games, est disponible dès maintenant ! En plus des versions sur Xbox Series X|S, Xbox One, et PC via Steam, The Big Con et sa mise à jour gratuite sont désormais disponibles sur Nintendo Switch pour la première fois. Avec plus de 2h de contenu inédit, l’ÉDITION GRIFT OF THE YEAR inclut un jeu d’arcade Rad Ghost, encore plus de personnages comiques et de nouveaux collectibles.



Une histoire culte du passage à l’âge adulte, imprégnée d’un humour et d’un style des années 90, The Big Con met en scène Ali, une adolescente devenue arnaqueuse qui tente par tous les moyens de sauver le vidéoclub de sa mère, en proie à des usuriers sans scrupule. Dans cette étonnante version mise à jour du jeu d’aventure criminelle à succès, les joueurs trouveront des énigmes supplémentaires, des dialogues pleins d’esprit, des objets fun à collectionner et des quêtes farfelues. La façon dont vous gagnez de l’argent est entre vos mains : faites les poches, crochetez des serrures, persuadez les cibles, dérobez des trésors, déguisez-vous et maitrisez même le tout nouveau jeu d’arcade Rad Skater.

La mise à jour de The Big Con : Édition Grift of the Year est disponible gratuitement sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.