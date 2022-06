Le tant attendu action-RPG Souldiers disponible maintenant sur toutes les plateformes

Montpellier, France, le 2 juin 2022 – Le studio indépendant Retro Forge, en partenariat avec l’éditeur Dear Villagers (The Forgotten City, ScourgeBringer) sont heureux de vous annoncer que leur action-RPG metroidvania Souldiers est disponible sur Switch, PC, Xbox, et PlayStation plateformes.

Souldiers réunit l’exploration metroidvania, les combats croustillants à la manière des Souls, la personnalisation RPG et les plateformes de précision dans un superbe jeu en pixelart. Les joueurs pourront jouer le rôle d’un éclaireur, d’un mage ou d’un archer, luttant pour leur liberté dans Terragaya, une terre mystique à la frontière entre la vie et la mort.

Chaque classe possède ses propres attaques uniques ainsi que des statistiques d’agilité, d’attaque, de défense et de santé différentes. Votre personnage peut être personnalisé grâce à des arbres de compétences déblocables, ce qui vous offre une grande liberté pour vous aventurer dans le monde fantastique de Souldiers.

Surmontez vos ennemis, résolvez des énigmes, améliorez votre personnage et explorez tous les recoins d’un monde 16 bits éblouissant et complexe.

“Souldiers est le fruit de nombreuses années de dur labeur durant lesquelles nous avons tout fait pour créer le jeu de nos rêves en mélangeant des aspects anciens et nouveaux de ce genre tant apprécié.,” a annoncé Alberto Hernández, directeur artistique de Retro Forge. “Le visuel de Souldiers en 16-bit peut rappeler les jeux classiques de la Nintendo SNES, mais son approche de la personnalisation de votre personnage et du choix entre les classes lui donne une profondeur et une rejouabilité supérieures à celles des jeux des années 90 qui nous ont inspirés. C’est un jour très émouvant pour nous, nous sommes très fiers et heureux de pouvoir enfin partager avec vous l’aboutissement de notre travail.”

Langues incluses : anglais, français, allemand, espagnol, russe, chinois simplifié et portugais (Brésil).