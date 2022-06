La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Overlord: Escape From Nazarick – 2.0GB

Krut: The Mythic Wings – 1.1GB

Autonauts – 1.0GB

Steve Jackson’s Sorcery! – 735MB

Neko Secret Room – 707MB

Later Daters Premium – 562MB

Jumanji: The Curse Returns – 534MB

Ye OLDE Cribbage Club: A Later Daters Game – 506MB

Boxerpunk Stories – 480MB

Final Vendetta – 456MB

Puzzle Bundle: inbento + Golf Peaks – 409MB

Mysteries Under Lake Ophelia – 390MB

The Wizard and The Slug – 378MB

Horgihugh And Friends – 343MB

Spacewing War – 264MB

Legend of Arcadieu Bundle – 229MB

ElecHead – 224MB

Super UFO Fighter – 217MB

Dadish 3 – 134MB

Square Keeper – 116MB

Thunder Kid II: Null Mission – 106MB