Une date et une version physique pour Endling: Extinction is Forever

Endling : Extinction is Forever, qui a été annoncé pour la première fois en 2019, a enfin une date de sortie. L’éditeur HandyGames et le développeur Herobeat Games ont confirmé aujourd’hui que la sortie du titre est prévue pour le 19 juillet 2022. Endling : Extinction is Forever est un jeu d’aventure de survie en 3D à défilement latéral. À l’origine, il était prévu qu’il fasse ses débuts en 2021.

Endling : Extinction is Forever sera vendu physiquement et numériquement sur Nintendo Switch au prix de 29,99 $ / 29,99 € / 24,99 £.

En tant que dernière maman renard, gardez vos petits en vie et guidez-les dans un monde ravagé par l’humanité. Dans ce jeu mêlant infiltration, survie et aventure, vous devrez trouver un chemin à travers des environnements dévastés pour atteindre le seul endroit sur Terre où les humains ne pourront pas vous faire de mal. Au final, le nombre de petits qui survivront à ce dangereux périple dépendra de vous.

Une maman renard, la dernière du genre, pourra-t-elle sauver ses trois renardeaux ? Découvrez à quoi ressemblerait la vie dans un monde ravagé par l’humanité à travers les yeux du dernier renard sur Terre dans cette aventure éco-consciente. Découvrez la force destructrice de la race humaine alors qu’elle corrompt, pollue, et exploite les ressources les plus précieuses de l’environnement naturel jour après jour. Explorez le monde à défilement latéral en 3D d’Endling et défendez vos petits, trois minuscules boules de poils sans défense, nourrissez-les, regardez-les grandir niveau après niveau, découvrez leurs personnalités uniques et leurs peurs, et surtout, aidez-les à survivre. Utilisez la furtivité pour guider votre portée vers un lieu moins dangereux à la faveur de la nuit. Passez la journée à vous reposer dans un abri improvisé et planifiez votre prochain déplacement avec prudence : ce pourrait bien être le dernier pour vous et vos petits.