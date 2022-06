22 juin 2022 – Nintendo est présent lors de Japan Expo (Hall 6, N° B674 et B698) qui se tient du 14 au 17 juillet au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Cette année encore, de nombreux tournois* gratuits** sont organisés sur le stand de Nintendo*** avec des phases finales sur sa grande scène. Plus d’une quinzaine de titres Nintendo Switch seront également librement accessibles aux visiteurs sur le stand tels que Nintendo Switch Sports, Mario Strikers : Battle League Football, Monster Hunter Rise : Sunbreak, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker et des bornes dédiés à la vague 1 du pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe.

Découvrez ci-dessous la liste des jeux sur lesquels débutants et spécialistes peuvent s’affronter chaque jour dans des animations ou des tournois :

Nintendo Switch Sports : prêts à affronter vos proches ? venez les défier sur des disciplines cultes comme le bowling, le tennis et le combat d’épées et découvrez-en de nouvelles avec le volley-ball, le badminton et le football.

Mario Strikers : Battle League Football : la toute dernière expérience multijoueur de Nintendo est un terrain propice aux tournois. Les Strikersen visite à Japan Expo pourront tenter d’inscrire un maximum de buts face à leurs adversaires dans ce jeu où les seules règles sont la dextérité et la lecture du jeu.

Mario Kart 8 Deluxe : le niveau des joueurs est élevé à Mario Kart 8 Deluxe et même les meilleurs joueurs ne sont pas à l’abri d’un retournement de situation façon Mario Kart. De plus de nouveaux circuits ont fait leur apparition cette année, de quoi remettre les choses à plat et promettre une compétition encore plus acharnée.

Super Smash Bros. Ultimate : est riche d’une sélection de plus de 80 combattants venus de multiples univers du jeu vidéo. Le choix est donc large pour les visiteurs désireux de s’imposer comme les champions quotidiens des tournois. Pour se hisser tout en haut du tableau, une seule option : éjecter ses ennemis hors du terrain !

Splatoon 2 : en attendant le troisième opus, il va falloir déverser des kilolitres de peinture tout en gardant un œil sur les calamars adverses pour triompher lors des tournois qui ont lieu chaque jour sur la scène. Les visiteurs pourront venir avec leurs proches ou s’allier avec d’autres joueurs rencontrés sur place pour créer des équipes de 4 et tenter de repeindre plus de terrain que le collectif adverse.

Ne manquez pas de passer par le stand Nintendo de Japan Expo (Hall 6, N° B674 et B698) qui se tient du 14 au 17 juillet au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.

*Les règlements des tournois seront disponibles sur le stand et mis en ligne prochainement sur le site nintendo.fr

**hors coût d’accès au festival

*** Pour participer à ces tournois, il n’est pas nécessaire de venir avec sa console et son exemplaire du jeu.