San Francisco, Californie, 23 juin 2022 – Aujourd’hui Niantic annonce de nouveaux ajouts pour ses prochains Pokémon GO Fest 2022. Les mystérieuses Ultra-Chimères originaires de l’Ultra-Dimension se joindront aux festivités tout au long de l’été. Une de ces Ultra-Chimères, Nihilego, a déjà fait sa première apparition pendant le Pokémon GO Fest et beaucoup d’autres apparaîtront avec des bonus spéciaux comme :

Rencontres d’Études Spéciales – Les dresseurs participants à l’un des Pokémon GO Fest pourront rencontrer une Ultra-Chimère dans le cadre de leurs Études Spéciales : Pokémon GO Fest : Berlin du 1er au 3 juillet 2022 – Cancrelove Pokémon GO Fest : Seattle du 22 au 24 juillet 2022 – Mouscoto Pokémon GO Fest : Sapporo du 5 au 7 août 2022 – Câblifère

Les billets sont en vente dès maintenant et peuvent être achetés ici.

Une fois que ces Ultra-Chimères auront fait leurs débuts lors de leur événement respectif, elles apparaîtront dans le monde entier plus tard dans le jeu.

Les ballons de l’équipe GO Rocket apparaîtront plus fréquemment pendant les événements Pokémon GO Fest et vaincre les grognements de l’équipe GO Rocket permettra de gagner deux fois plus de composants mystérieux.

Pour retrouver plus de détails sur les ajouts annoncés par Niantic pour son événement Pokémon GO Fest, veuillez consulter l’article de blog complet.