Paris, le 23 juin 2022 – Microids a le plaisir de dévoiler le jeu Horse Tales – La Vallée d’Émeraude dans un nouveau trailer onirique. Développé par le studio Aesir Interactive, le jeu invitera les joueurs à plonger dans une aventure équestre en monde ouvert. Horse Tales – La Vallée d’Émeraude sortira en fin d’année sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch et PC.

Les vacances chez votre tante s’avèrent très différentes de ce que vous vous imaginiez : le domaine familial, autrefois prestigieux, est tombé en ruines et vous vous retrouvez face à un défi de taille. Comment rendre à votre domaine équestre sa gloire d’antan ?

Laissez-vous embarquer dans une belle aventure hippique ! Explorez les vastes étendues sauvages qui vous entourent, partez à la rencontre des habitants de la péninsule et liez-vous d’amitié avec eux. Rénovez la demeure familiale en améliorant, construisant et en personnalisant une grande variété de bâtiments, écuries et décorations. Découvrez les secrets dissimulés de l’île, élevez et apprivoisez de nombreux chevaux différents, entraînez-les et participez à des courses palpitantes !

Caractéristiques du jeu :

Une aventure équestre fascinante en monde ouvert : lancez-vous dans une aventure équestre poétique et savourez un sentiment de totale liberté dans un vaste monde ouvert. Galopez à travers des paysages enchanteurs, au bord de la mer, dans la forêt ou encore près d’un lagon de coraux. Qui sait, certains de ces lieux pourraient bien vous révéler quelques secrets !

Apprivoisez, croisez et prenez soin de vos chevaux : apprenez à dompter et monter les chevaux sauvages que vous rencontrez, entraînez et élevez-les, et prenez part à des courses captivantes ! Familiarisez-vous avec vos compagnons, chacun étant unique par ses capacités, ses traits de caractère, ses préférences et ses besoins d'entraînement. En croisant vos chevaux, vous serez également en mesure d'optimiser leurs capacités et obtenir des couleurs de robes uniques pour vos montures.

Rénovez et personnalisez votre domaine : rendez à votre demeure familiale en ruine sa gloire d'antan en la rénovant et en la personnalisant grâce à une variété de bâtiments, écuries, stations de soins pour chevaux et décorations.

Prenez part à de nombreuses missions : récoltez des ressources, faites-vous de nouveaux amis et accomplissez des quêtes pour restaurer l'héritage de votre famille.

Restez à l’écoute pour de nouvelles informations sur Horse Tales – La Vallée d’Emeraude !