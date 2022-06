Le 23 juin 2022. Aujourd’hui, The Pokémon Company International a dévoilé la nouvelle extension du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon : Épée et Bouclier – Origine Perdue qui sortira dans les magasins participants du monde entier à partir du 9 septembre 2022.

Dans Épée et Bouclier – Origine Perdue, la mécanique de jeu de la Zone Perdue apparaît pour la première fois dans la série Épée et Bouclier, ce qui bouleversa le métagame du JCC Pokémon. La Zone Perdue est similaire à la pile de défausse, mais les joueurs ne peuvent pas récupérer les cartes placées dans la Zone Perdue de la partie. Les cartes utilisant la Zone Perdue, comme Giratina-VSTAR, sont caractérisées par une aura ombreuse émanant de l’illustration.

De plus, l’extension Épée et Bouclier – Origine Perdue est basée sur le jeu vidéo à succès Légendes Pokémon : Arceus et elle contient plus de Pokémon de Hisui, dont Zoroark de Hisui-VSTAR et Muplodocus de Hisui-VSTAR, ainsi que des Pokémon Radieux comme Gardevoir Radieux. Les Pokémon Radieux sont des Pokémon chromatiques illustrés sur des cartes texturées, et ils possèdent en général un puissant talent ou une puissante attaque. Parmi les cartes les plus remarquables, l’extension contient :

3 nouveaux Pokémon Radieux ;

6 Pokémon-VSTAR ;

14 Pokémon-V et un Pokémon-VMAX

30 cartes avec des illustrations représentant les Dresseurs, Dresseuses et Pokémon préférés des fans dans le set analogue Galerie des Dresseurs

Épée et Bouclier – Origine Perdue sera disponible dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et les collections spéciales.