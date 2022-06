Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– A-Train: All Aboard! Tourism – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Astral Chain – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Bravely Default II – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Cadence of Hyrule – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Cadence of Hyrule with Season Pass – $27.98 (prix de base: $39.98)

– Castlevania Advance Collection – $13.39 (prix de base: $19.99)

– Chicory: A Colorful Tale – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Daemon X Machina – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Dark Souls: Remastered – $19.99 (prix de base: $39.99)

– DC Super Hero Girls: Teen Power – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Deadly Promotion 2 – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Death’s Door – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Diablo II: Resurrected – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Donkey Kong Country: Tropical Freeze – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Doom Eternal – $19.79 (prix de base: $59.99)

– Dragon Quest Builders – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Dragon Quest XI S – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Eastward – $19.99 (prix de base: $24.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $39.99 (prix de base: $59.99)

– Hades – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Just Dance 2022 – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Layton’s Mystery Journey – $27.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $44.99 (prix de base: $59.99)

– Loop Hero – $10.49 (prix de base: $14.99)

– MLB The Show 22 – $39.99 (prix de base: $59.99)

– Monster Hunter Rise – $30.59 (prix de base: $59.99)

– No More Heroes 3 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Octopath Traveler – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Ori and the Will of the Wisps – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Paper Mario: The Origami King – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Part Time UFO – $6.29 (prix de base: $8.99)

– Persona 5 Strikers – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Pikmin 3 Deluxe – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Ruined King: A League of Legends Story – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Rune Factory 5 – $47.99 (prix de base: $59.99)

– Shin Megami Tensei V – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Slime Rancher – $14.99 (prix de base: $24.99)

– SNK Heroines: Tag Team Frenzy – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic – $11.24 (prix de base: $14.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Super Mario Maker 2 – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Super Mario Odyssey – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Tetris Effect: Connected – $23.99 (prix de base: $39.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Tokyo Mirage Sessions #FE Encore – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Travis Strikes Again: No More Heroes – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Unpacking – $15.99 (prix de base: $19.99)

– Zelda: Link’s Awakening DX – $41.99 (prix de base: $59.99)