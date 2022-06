Sonic Origins est disponible dès aujourd’hui et comme d’habitude les fans de Sonic ont fouillé dans le code source du jeu pour découvrir les secrets qui s’y cachent.

De manière surprenante, quelques informations sur le prochain Sonic Frontiers ont été découvertes. C’est logique, car Sonic Origins et Sonic Frontiers utilisent tous deux des éléments du même moteur de jeu. Qu’est-ce qui s’est caché dans Sonic Origins ? Voici quelques éléments relatifs à Sonic Frontiers qui pourraient ou non faire partie de la version finale du jeu. Encore une fois, ce n’est pas parce que ce contenu est mentionné en relation avec Sonic Frontiers qu’il apparaîtra dans le jeu final. Il ne nous reste plus qu’à patienter et à voir ce que SEGA a à nous offrir

un nouveau PNJ appelé Kodama

des « statuts » pour Tails et Amy

un mini-jeu de pêche avec Big the Cat