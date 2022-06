Dovetail Games a annoncé aujourd’hui que Bassmaster Fishing 2022 – Super Deluxe Edition arrive sur Nintendo Switch. Il sort aujourd’hui en Amérique du Nord et en Europe, et au Japon et en Corée du Sud le 7 juillet 2022. Bassmaster Fishing 2022 – Super Deluxe Edition peut être acheté sur la boutique en ligne (eShop) de la console hybride pour $44.99 / €39.99 / £34.99. Une réduction de 50 % sera appliquée jusqu’au 6 juillet.

Bassmaster Fishing 2022 – Super Deluxe Edition prend en charge les commandes de mouvement avec le Joy-Con, « offrant une immersion maximale alors que les joueurs ressentent chaque mouvement de leur poignet lorsqu’ils lancent leur ligne dans les eaux remplies de bass. » Le jeu présente dix pêcheurs Bassmaster Elite Series sous licence officielle, comme la star du titre Scott Martin, mais les joueurs peuvent également créer leur propre personnage. L’édition Super Deluxe contient le pack d’amélioration de l’édition Deluxe. Tous les joueurs recevront un équipement et des vêtements B.A.S.S. Deluxe exclusifs, ainsi que quatre packs DLC : les packs d’équipement Predator et Elite Fishing, qui introduisent chacun de nouveaux cosmétiques et équipements de pêche pour les pêcheurs, ainsi que le pack Bass Lake et le DLC Lake Hartwell, où se déroule le Bassmaster Classic 2022.

