Saint-Ouen, France – 24 Juin 2022 : FunStock, le développeur Dume Games Studio et Just For Games ont le plaisir d’annoncer l’arrivée en édition physique d’Astronite, un tout nouveau jeu de style metroidvania au style bien particulier.

Explorez une vaste planète, affrontez des créatures dangereuses et trouvez des objets améliorant votre équipement dans cette aventure 1-bit au pixel-art noir et blanc.

Astronite sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4 au mois d’octobre 2022.

À propos d’Astronite :

Astronite est un Metroidvania qui combine action, exploration, puzzles et plateformes.

Prenez le contrôle du courageux explorateur Astronite et explorez une carte immense avec différentes zones pleines de secrets cachés, d’ennemis et de boss massifs. Restaurez la planète et redonnez-lui la civilisation qu’elle avait avant qu’elle ne soit envahie par d’étranges créatures !

Caractéristiques principales :