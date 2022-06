Capcom lance de nouvelles promotions via l’eShop Nintendo Switch.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera. Les promotions sont valides jusqu’au 7 juillet sauf les Monster Hunter qui sont en promotions jusqu’au 4 juillet. Elles ne seront pour le moment pas identiques en Europe, il faudra donc aller sur l’eShop US.

Jeu Prix après réduction Prix de base Capcom Beat ‘Em Up Bundle $9.99 $19.99 Devil May Cry $9.99 $19.99 Devil May Cry 2 $9.99 $19.99 Devil May Cry 3 Special Edition $11.99 $19.99 Ghosts ‘n Goblins Resurrection $19.79 $29.99 Mega Man 11 $9.99 $29.99 Mega Man Legacy Collection $7.99 $14.99 Mega Man Legacy Collection 2 $7.99 $19.99 Mega Man X Legacy Collection $7.99 $19.99 Mega Man X Legacy Collection 2 $7.99 $19.99 Mega Man Zero/ZX Legacy Collection $14.99 $29.99 Monster Hunter Generations Ultimate $11.99 $39.99 Monster Hunter Rise $30.59 $59.99 Monster Hunter Stories 2 $29.99 $59.99 Okami HD $9.99 $19.99 Onimusha: Warlords $7.99 $19.99 Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy $14.99 $29.99 Shinsekai: Into the Depths $14.99 $19.99 The Great Ace Attorney Chronicles $24.99 $39.99 Ultra Street Fighter II $19.99 $39.99