Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Darker Skies – 8.1GB

Quintus and the Absent Truth – 5.1GB

Gamedec – 4.5GB

Endling: Extinction is Forever – 4.2GB

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R – 3.2GB

Hourglass – 2.8GB

Gangsta Magic – 2.6GB

Aery – Vikings – 2.1GB

Two Point Campus – 1.8GB

Koumajou Remilia: Scarlet Symphony – 1.2GB

Corpse Factory – 957MB

My Universe – Green Adventure: Farmer’s Friends – 892MB

Instant Sports All-Stars – 650MB

Hell Pages – 578MB

Red White Yellow Cruising – 499MB

Can Androids Survive – 419MB

LOUD – 412MB

Dino Tales – 346MB

Taco Tom 2 – 304MB

Dark Minute: Kira’s Adventure – 293MB

Color Breakers – 289MB

Sine – 242MB

Rainbow Laser Disco Dungeon – 239MB

Secrets of Magic 4: Potion Master – 204MB

Sticks Collection – 197MB

Salaryman Shi – 147MB

Super Rebellion – 120MB

SuperDuck! – 89MB

Gliding Square – 66MB

Black Wolf – 49MB

Parasite Pack – 36MB