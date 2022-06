Koch Media est très heureux d’annoncer sa présence lors de l’édition 2022 de la Japan Expo, qui se tiendra du 14 au 17 juillet au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Les visiteurs pourront se rendre sur notre stand, Hall 6, allée E, stand 656.

Nous accueillerons en effet SEGA et Atlus sur notre espace afin de proposer aux visiteurs une expérience inoubliable.

***

Les éditeurs présenteront 5 jeux durant cet événement.

(jeu jouable)

SEGA est ravi de pouvoir proposer aux visiteurs de venir jouer au jeu Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles dans sa version Switch. Pour rappel, le jeu est d’ores et déjà disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Devenez la lame qui pourfendra les démons !

(jeu non jouable)

SEGA est ravi de pouvoir proposer aux visiteurs de venir découvrir l’univers de Sonic Frontiers en les invitant à tester leurs réflexes sur le stand et à se prendre en photo avec le hérisson bleu. Pour rappel, le jeu sortira fin 2022 sur PlayStation, Xbox, PC et Switch.

(jeu jouable)

SEGA est ravi de pouvoir proposer aux visiteurs de venir jouer au jeu Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ dans sa version PC, ainsi que de se prendre en photo aux côtés de la pop-star virtuelle. Pour rappel, le jeu est d’ores et déjà disponible sur PC.

(jeu jouable)

À l’occasion des 25 ans de Persona, prenez-vous en photo dans notre décor spécial anniversaire et venez jouer à Persona 4 Arena Ultimax sur Switch. Pour rappel, P4AU est d’ores et déjà disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC.

(jeu non jouable)

Atlus est ravi de pouvoir proposer aux visiteurs de découvrir l’univers de Soul Hackers 2. Prenez-vous en photo aux côtés de deux des personnages du jeu : Ringo et Figue. Pour rappel, le jeu sortira le 26 août sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

***

Koch Media espère vous y voir nombreux.

Pour plus d’informations, suivez-nous sur Twitter et Facebook.