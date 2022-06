Après le Nintendo Direct Partner Showcase, faisons un petit tour d’horizon des autres jeux à venir sur Nintendo Switch !

Hillbilly Apocalypse (que Hadra a présenté sur notre chaîne Twtich) sort aujourd’hui ! (29 Juin). Un jour vint où la planète toute entière fut au bord du gouffre. Un ennemi inconnu avait transformé presque tout le monde en zombies. C’était le chaos. Le reste de la population tentait désespérément de survivre. Tout semblait perdu…

Mais parmi les survivants apeurés, il y avait un héros prêt à sauver l’humanité, et à éradiquer la cause de la catastrophe. Un héros venu d’un petit patelin appelé Rottenwill… Oncle Billy. Il traversera des marécages, des grottes, des terres arides, des puits sans fond et des grands bâtiments, jusqu’à ce qu’il trouve la source du désastre. Et puis il l’éliminera. VOUS jouez le rôle de cet homme courageux. En route pour un voyage sans merci. Pour sauver l’humanité.

Dans Hourglass, vous pouvez créer un clone temporel pour résoudre des énigmes difficiles. Vous incarnerez Aywa, une jeune aventurière qui se rend en Égypte pour retrouver son père disparu, un archéologue qui n’est jamais rentré de sa dernière expédition. L’aventure est prévue pour le 30 Juin !

Almost My Floor un jeu de détective en point & click dans une atmosphère effrayante de cauchemars sinistres. Chaque pas peut s’avérer fatal. Résolvez le mystère de la maison #9 résidents ou devenez fou. Le labyrinthe des étages sans fin ne lâchera pas sa victime sans combattre.

la sortie est prévue pour le 1er Juillet 2022 sur l’eShop à un prix annoncé de 9,99$ (soit très certainement 9,99 euros)

Worth Life est un RPG à défilement horizontal sorti au Japon l’an dernier. Il a été imaginé par Yoshifumi Hashimoto, le producteur de Rune Factory et Story of Seasons.

Worth Life vous permet d’incarner l’un des 30 individus convoqués par le roi alors que vous tentez de sauver le royaume d’un destin terrible. Au cours de l’aventure, vous pouvez faire pousser des cultures sur les terrains vacants que vous rencontrez et construire des maisons pour les personnes dans le besoin mais aussi combattre des monstres ! Le jeu est attendu pour le 14 Juillet et sera disponible en Anglais sur l’eShop US et Européen.

Spidersaurs est désormais daté pour le 14 Juillet 2022 !

Yuoni est un jeu d’horreur à la première personne. Dans le Japon des années 1990, Ai est une jeune écolière sur le point de réaliser à quel point elle est seule. Forcée de participer à des jeux d’enfants dans un monde crépusculaire, Ai est traquée par des entités de l’au-delà qui mettent sa vie en péril. Et quand ces horreurs commencent à s’immiscer dans le monde réel, Ai doit accepter de se résoudre à ces trois choix : se cacher, s’enfuir, ou mourir. La sortie est annoncée pour le 28 Juillet 2022, uniquement au Japon pour l’instant

Tyrant’s Blessing est un jeu tactique au tour par tour où votre aptitude à planifier, à vous adapter et à établir une stratégie est plus importante que d’optimiser vos unités ou de trouver l’arme la plus tranchante du lot. Choisissez chaque jour de nouvelles batailles, faites des choix difficiles et utilisez intelligemment les atouts de ces insurgés habillés de haillons pour vaincre les hordes de morts-vivants. Vous aurez peut-être une chance de ramener la vie à Tyberia.

Il est annoncé pour le 8 août 2022 !

Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day arrive également chez nous ! Il s’agit du jeu adapté du manga Shin Chan. Il s’agit d’un simulateur de vie, dans la lignée de Animal Crossing. Vous dirigerez Shin Chan alors qu’il passe ses vacances d’été dans la petite ville de Assou. Vous pourrez explorer, attraper des insectes, pêcher, prendre des photos, interagir avec les habitants de la ville et bien plus encore tout en découvrant les évènements étranges qui se déroulent en ville… Le jeu devrait sortir en Août, mais ne disposera visiblement pas d’une traduction Française (dommage !)

Despot’s Game: Dystopian Army Builder est un savant mélange de tactiques rogue-like et de batailles explosives, Despot’s Game vous met au défi de lever une armée et d’en sacrifier tous les bidasses jusqu’au dernier pour atomiser les ennemis… et d’autres joueurs ! Il devrait sortir cet été

Une compilation des shoot’em up, Bullet Soul et Bullet Soul : Infinite Burst, qui ont fait les beaux jours de la Xbox 360 sortira le 9 septembre !

La Campanella della Eterno est un Visual Novel annoncé uniquement au Japon pour le moment, la date de sortie est fixée au 29 Septembre.

The Creepy Syndrome est une anthologie proposant des jeux mêlant aventure et horreur psychologique. Quatre histoires en pixel art allant du 1bit au 8bit sont au programme. Découvrez la relation mystérieuse que vous entretenez avec votre psychiatre. D’une vue à la troisième personne dans le plus pur style rétro à un système à la première personne rappelant les vieux jeux de labyrinthe. La sortie est prévue pour fin 2022.

Bo: Path of the Teal Lotus below est un metroidvania avec des graphismes « dessinés à la main » dans un univers coloré inspiré par le folklore japonais. Utilisez votre bâton légendaire pour rebondir et vous déplacer avec fluidité dans un monde asiatique rempli de démons. Profitez de contrôles précis et d’un système de réinitialisation pour atteindre les zones de manière efficace et gracieuse ou pour mieux vous enfuir.

Le jeu est prévu sur Nintendo Switch pour 2023.

Ray’z Arcade Chronology a été annoncé par l’éditeur Taito et le développeur M2. La collection comprendra les titres suivants : RayForce, RayStorm, RayCrisis, RayStorm NEO-HD, and RayCrisis HD.

La compilation devrait sortir en 2023 !

Enfin, Ultra Kaiju Monster Farm a été annoncé durant le Nintendo Direct « Partner Showcase » japonais (mais pas dans le notre). Il s’agit d’un crossover entre la série Ultraman et la franchise Monster Farm (connu également sous le nom de Monster Rancher). Les joueurs pourront élever des Kaijus en vue de les faire s’affronter contre d’autres titans dans des batailles démesurés ! Il devrait sortir plus tard dans l’année uniquement au Japon… Mais on vous mets quand même la vidéo pour le plaisir !