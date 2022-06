Annoncé il y a 4 mois à l’occasion du Nintendo Direct général de Février, Sea of Stars est un RPG au tour par tour inspiré des grands classiques du genre.

Les développeurs du jeu, Sabotage Studios, ont partagé via Twitter la nouvelle. Le jeu qui était prévu pour les périodes de fin d’année 2022 a été repoussé pour 2023. Le studio a souhaité mettre en avant sa volonté de faire passer le bien-être de ses équipes avant tout et éviter de lancer une période intensive de crunch, la décision a donc été prise de repousser la sortie du jeu afin de maintenir un bon équilibre vie privée/travail pour l’ensemble des équipes.

Sea of Stars will release in 2023 pic.twitter.com/S7U71G1oWh

— Sea of Stars (@seaofstarsgame) June 30, 2022