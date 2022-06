Two Points Campus participe au Mois des Fiertés avec des objets spéciaux et un livestream caritatif

Two Point Studios et SEGA se mettent aux couleurs du Mois des Fiertés avec un pack d’objets spéciaux pour Two Point Campus conçus spécifiquement à l’occasion du Mois des Fiertés 2022. Les objets seront disponibles gratuitement sur console et PC au lancement du jeu le 9 août prochain !

Pour commémorer l’anniversaire des Émeutes de Stonewall, SEGA et Two Point Studios vont également organiser un livestream de Two Point Campus le mardi 28 juin 2022. L’objectif est de mettre en lumière et de lever des fonds pour Mermaids, une association caritative qui vient en aide aux enfants, ados et jeunes adultes transgenres, non-binaires ou dont l’identité s’exprime en dehors du spectre de genre ainsi qu’à leur famille.

Relations

Pour beaucoup, l’université est l’endroit idéal pour se faire des amis ou tomber amoureux pour la première fois. C’est aussi le cas dans Two Point Campus : les Relations sont l’une des nouveautés importantes du jeu, qui vous propose d’accompagner vos étudiants au travers de l’ensemble de leurs expériences universitaires. Pour améliorer le bien-être des personnages, vous devrez organiser des événements motivants et leur assurer le meilleur enseignement possible, sans oublier de les encourager à se faire des amis et à tomber amoureux·ses.

Two Point Studios croit au ‘love is love’ : dans Two Point Campus, n’importe quel élève peut entretenir une relation avec n’importe quel·le autre. Pour subvenir à l’ensemble des besoins sociaux de vos étudiant·es, prêtez attention à toutes les romances qui fleurissent aux quatre coins du campus et agissez pour maintenir ce climat de bonheur et d’harmonie qui profitera à toutes et tous !

Campagne de Collecte de fonds sur Twitch

Pour ce Mois des Fiertés, SEGA Pride (un groupe de ressources interne des employés de SEGA) lève des fonds pour l’association britannique Mermaids. SEGA Pride a noué un partenariat avec 50 streamers du monde entier, sur la base du volontariat, pour faire connaître et financer les initiatives de l’association à destination des personnes transgenres et non-binaires. SEGA et cet incroyable groupe de streamers ont déjà levé plus de 16 000 £ ; aujourd’hui à 20 heures, les membres de SEGA Pride vont streamer Two Point Campus pour la toute première fois. Ne manquez pas cet événement exceptionnel sur la chaîne Twitch de SEGA, et n’hésitez pas à faire un don à cette adresse.

Pack d’objets des Fiertés

Le pack d’objets arc-en-ciel inclut des objets décoratifs colorés à disposer aux quatre coins du campus comme du papier peint, de la literie, un tapis ou encore un drapeau. Ces objets seront automatiquement ajoutés sur PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC au lancement du jeu le 9 août.