Darmstadt, Allemagne, Saint-Ouen, France – 1er Juillet 2022 : rokaplay et Just For Games sont aujourd’hui ravis d’annoncer que Beasties, le jeu de puzzle match-3 situé dans un univers de monstres à collectionner, est enfin disponible en édition physique et numérique sur Nintendo Switch. De plus, une version Steam est en préparation et sera disponible dès le 1er août 2022.

Combinant le gameplay relaxant et simple à aborder des puzzles match-3 et le frisson de la collection de créatures au superbe design, Beasties est une nouvelle approche du genre qui pourra parler à tous les types de joueurs.

Plus de contenu et de Beasties seront bientôt dévoilés, pour une expérience enrichie suite à la sortie du jeu !

À propos de Beasties:

Les Beasties vivent en totale harmonie et symbiose avec les humains. Mais cette harmonie est rompue après la disparition d’un Beastiemaster. La guilde des Beastiemasters vous envoie dans un village reculé pour découvrir ce qui est arrivé au maître.

Parviendrez-vous à trouver le maître et à rétablir l’ancien équilibre ?

Ce jeu vous offre :

Des combats stratégiques en match 3

Plusieurs monstres aux designs uniques

Une campagne solo enrichissante

Une grande carte à explorer librement

Un univers coloré et riche

Des monstres à capturer et à entraîner

Un passe-temps calme et stimulant

Caractéristiques principales :

❤️ Beastie Brawls : Notre système de combat en puzzle au tour par tour est très simple à appréhender pour les débutants, mais offre suffisamment de complexité, et la possibilité de planifier vos actions à l’avance pour les joueurs aguerris.

🧡 Améliorez vos Beasties : Nos amis, les Beasties, ne gagnent pas de points d’expérience pendant les Beastie Brawls (« bagarres de Beasties »), mais vous améliorez leurs compétences avec des plaques de poussière primordiale que vous obtenez comme butin après avoir gagné des combats. Ainsi, vous pouvez faire progresser chaque Beastie individuellement en investissant dans la santé, la défense, la force et les capacités spéciales. Vous décidez de la composition de votre équipe en fonction de votre stratégie !

💛 Explorez : Pour récompenser l’exploration, il y aura dans le monde des objets cachés et des événements aléatoires avec un butin spécial. Utilisez votre temps pour collecter des ressources importantes et préparer la prochaine phase de l’aventure, défier les dresseurs de beasties ou chercher de nouvelles beasties dans les hautes herbes.

💚 Un mélange de genres sophistiqué entre l’élevage de monstres et le puzzle-game.

💙 De nombreux Beasties se sont adaptés à l’environnement, créant une variété de types de Beasties.

💜 N’oubliez pas de miner, c’est important pour obtenir des ressources nécessaires à votre périple !

🤍 Faites équipe avec des Beasties, améliorez-les et personnalisez-les à volonté !