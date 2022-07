Watford, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 30 juin 2022 : Wired Productions, le développeur indépendant primé Nosebleed Interactive et Just For Games confirment aujourd’hui qu’Arcade Paradise, le c-c-c-combo de jeux d’arcades des années ’90 et de simulation légère de gestion, sera lancé en édition physique le 11 août 2022 sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.

Avec la voix off de Doug Cockle, connu pour son interprétation primée de Geralt dans la série de jeux The Witcher, revivez la nostalgie des jeux des années 90 en transformant la laverie King Wash en un paradis de l’arcade. La toute nouvelle bande-annonce « The Grind », dont le lien figure ci-dessous, présente la boucle de jeu unique et révèle comment la gestion des bénéfices, l’exécution de tâches banales (entièrement gamifiées) et la collecte de pièces à réinvestir permettent aux joueurs de développer leur propre empire d’arcade.

Un tout nouveau documentaire making of d’Arcade Paradise, « Insert Coin », est également lancé aujourd’hui. Il offre un point de vue unique sur le développement du jeu d’aventure old-school des années 90, tout en suivant de près sa production jusqu’à son lancement le 11 août 2022. Avec l’équipe de développement d’Arcade Paradise, Nosebleed Interactive, le premier épisode « In The Back Room » et le deuxième épisode « Building An Arcade » sont en ligne sur la chaîne Youtube de Wired Productions .

« Nous sommes ravis de continuer à travailler aux côtés de Nosebleed Interactive sur un titre qui est vraiment le jeu nostalgique ultime pour tout enfant qui a grandi au début des années 90 ». a déclaré Leo Zullo, directeur général de Wired Productions. « C’est tellement satisfaisant d’avoir été impliqué dans le concept initial d’Arcade Paradise avec l’équipe, qui a pris le grain d’une idée et l’a propulsé au sommet ! ».

« Je suis extrêmement fier de notre équipe, qui a travaillé incroyablement dur pour contribuer à faire d’Arcade Paradise le jeu de rêve pour les fans d’arcade old school et de jeux indé. » a déclaré Andreas Firnigl, PDG et fondateur de Nosebleed Interactive. « C’est le plus grand jeu que nous ayons jamais créé en tant que studio et nous sommes tout simplement impatients de partager Arcade Paradise avec le monde entier. »

Les précommandes sont ouvertes pour la version physique, comprenant en bonus un poster double face, un set d’autocollants « graffiti », une pochette réversible « King Wash » et un code de téléchargement pour la musique du jeu.

À propos de Arcade Paradise :

Bienvenue dans Arcade Paradise, le jeu d’aventure rétro des années 90. Avec les clés de la laverie familiale en main, Ashley décide de transformer l’entreprise et de réveiller la ville endormie de Grindstone ! Gardez une longueur d’avance sur votre père, gérez et investissez les bénéfices, et construisez votre paradis de l’arcade !

Caractéristiques principales :

Des torchons au pognon… littéralement !

Reprenez la laverie et ses corvées ennuyeuses, comme laver les vêtements et sortir les poubelles, et transformez-la en une superbe salle d’arcade avec les jeux les plus cool de la ville qui vous rapporteront beaucoup plus d’argent !

Plus de 35 jeux d’arcade, chacun possédant son propre gameplay, ses histoires, ses missions et ses meilleurs scores ! Inspiré par 3 décennies de jeux, allant des premiers jeux vectoriels jusqu’à l’ère du 32 bits.

Insérez une deuxième pièce et jouez contre un ami dans des jeux d’arcade coopératifs et compétitifs jusqu’à 4 joueurs en local.

Faites vos preuves dans tous les jeux, entrez vos initiales, rendez votre jeu d’arcade préféré populaire et téléchargez-le dans les classements en ligne !

Des jeux individuels aux chansons des juke-box inspirées des grands titres du début des années 90, la bande-son capture le cœur d’une époque révolue.

Ah, les années 90… Si ce jeu avait une odeur, ce serait celle des souvenirs. Tout a été recréé avec amour : de la convivialité des arcades jusqu’à l’incroyable sensation d’utiliser les derniers ordinateurs connectés par ligne commutée.

Doug Cockle (célèbre pour sa voix dans Victor Vran et The Witcher) joue le rôle du père autoritaire d’Ashley. Trop occupé sur la Côte d’Azur pour voir King Wash de ses propres yeux, vous recevrez de nombreux appels de Gerald qui vous partagera ses conseils avisés et vous rappellera constamment de réparer les toilettes.