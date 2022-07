Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

NieR: Automata: The End of YoRHa Edition – 10.9GB

Mario + Rabbids Sparks of Hope – 7.1GB

RPG Time: The Legend of Wright – 1.5GB

Ambition: A Minuet in Power – 1.3GB

Timber Story – 1.3GB

Running on Magic – 1.1GB

Superola Champion Edition – 1.0GB

Seduction: A Monk’s Fate – 702MB

Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions – 560MB

Train Valley – 502MB

Universal Flight Simulator – 418MB

Loud – 412MB

Overrogue – 404MB

Gloom and Doom – 404MB

Cursed Island – 330MB

Color Breakers – 289MB

Pixel Game Maker Series JETMAN – 251MB

Formula Bit Racing DX – 216MB

Japanese Nekosama Escape The Local Train – 155MB

Vzerthos: The Heir of Thunder – 145MB

Doki Doki Family – 122MB

Super Rebellion – 120MB

Elves Fantasy Hentai Puzzle – 116MB

Road of Death – 116MB

QUByte Classics: Zero Tolerance Collection – 112MB

Bunny Must Die! Chelsea and the 7 Devils – 69MB

Understand – 38MB