LYON, France – 4 juillet 2022 – L’éditeur et développeur de jeux vidéo Bandai Namco Europe vient d’annoncer la sortie prochaine de MY HERO ULTRA RUMBLE, un jeu de Battle Royale multijoueur en ligne basé sur le célèbre anime du même nom. Le jeu a été dévoilé lors du « Summer Showcase » de l’Anime Expo 2022 à Los Angeles, durant lequel la société a également annoncé l’ouverture des préinscriptions pour une phase de bêta-test fermée sur PlayStation®4 du 18 au 22 août. Développé par BYKING, le studio à l’origine de la série MY HERO ONE’S JUSTICE, MY HERO ULTRA RUMBLE sera disponible sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ et Windows PC sur Steam®.

Dans MY HERO ULTRA RUMBLE, les fans rejoindront le camp des Héros ou des Vilains au sein d’une des huit équipes de trois joueurs s’affrontant sur d’immenses cartes urbaines. Pour survivre, les joueurs devront coopérer avec leurs coéquipiers et utiliser au mieux les Quirks des personnages de My Hero pour terrasser leurs ennemis. Ils pourront également contribuer à la victoire de leur équipe en sauvant ou en intimidant des civils afin d’obtenir de puissants objets capables d’inverser le cours de la bataille.

« Le monde de My Hero propose une étonnante galerie de Héros et de Méchants dotés chacun de puissants Quirks qui donnent vie à une expérience de Battle Royale intense, gratuite et fidèle aux grands thèmes de la série », explique Aoba Miyazaki, producteur chez Bandai Namco Inc. « Nous sommes impatients d’obtenir les premiers retours des joueurs lors de la première phase de bêta-test fermée de MY HERO ULTRA RUMBLE et de travailler avec la communauté afin de créer une expérience de Battle Royale inoubliable pour tous les fans de jeu multijoueur en ligne. »

La phase de bêta fermée de MY HERO ULTRA RUMBLE sur PlayStation 4 se déroulera en deux phases :

Phase 1 : LE 18 août entre 4h00 et 12h00

Phase 2 : du 19 août à 4h00 au 22 août à 8h00