Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– A-Train: All Aboard! Tourism – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– A Hat in Time – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– AI: The Somnium Files – $7.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Amnesia: Collection – $2.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Among Us – $3.50 (prix de base avant promotion: $5.00)

– Ape Out – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Arcade Classics Anniversary Collection – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Ashen – $11.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $14.79 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Astral Chain – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Atari Flashback Classics – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Bastion – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Blizzard Arcade Collection – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Boomerang X – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Bravely Default II – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Broforce – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Burnout Paradise Remastered – $9.89 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Cadence of Hyrule – $17.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Cadence of Hyrule with Season Pass – $27.98 (prix de base avant promotion: $39.98)

– Call of Juarez: Gunslinger – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $14.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Carrion – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Carto – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Castlevania Advance Collection – $13.39 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Castlevania Anniversary Collection – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Catherine: Full Body – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Cat Quest – $6.49 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Cat Quest II – $4.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Cave Story+ – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Chasm – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Chicory: A Colorful Tale – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Cities: Skylines – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Civilization VI – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Contra Anniversary Collection – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Cozy Grove – $9.69 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Crash Bandicoot 4 – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Crossing Souls – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Crysis 2 Remastered – $17.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Crysis 3 Remastered – $17.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Cuphead – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Daemon X Machina – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition – $10.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Danganronpa S: Ultimate Summer Camp – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition – $20.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Dark Souls: Remastered – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– DC Super Hero Girls: Teen Power – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Deadly Promotion 2 – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Death’s Door – $12.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Descenders – $9.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Destiny Connect – $14.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Diablo II: Resurrected – $23.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Disaster Report 4: Summer Memories – $24.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Disco Elysium: The Final Cut – $23.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Disc Room – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Disgaea 1 Complete – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Disgaea 4 Complete+ – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Disgaea 5 Complete – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Disgaea 6: Defiance of Destiny – $39.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Dodgeball Academia – $17.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Don’t Starve – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Donkey Kong Country: Tropical Freeze – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Donut County – $3.79 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Doom (1993) – $2.49 (prix de base avant promotion: $4.99)

– Doom – $11.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Doom 3 – $4.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Doom 64 – $2.49 (prix de base avant promotion: $4.99)

– Doom Eternal – $19.79 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Doom II (Classic) – $2.49 (prix de base avant promotion: $4.99)

– Downwell – $2.00 (prix de base avant promotion: $2.99)

– Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $7.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Dragon Quest Builders – $34.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Dragon Quest XI S – $34.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Eastward – $19.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Eldest Souls – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Empire of Sin – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– ENDER LILIES – $17.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Enter the Gungeon – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Evergate – $4.49 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Exit the Gungeon – $5.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Falcon Age – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Fallen Legion: Rise to Glory – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Fallen Legion Revenants – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Fast RMX – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Fe – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Fez – $8.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– FIFA 22 Legacy Edition – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Flinthook – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Forager – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Foregone – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Gang Beasts – $17.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Garden Story – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Gato Roboto – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $19.79 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Goat Simulator: The GOATY – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– God Wars: The Complete Legend – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Gone Home – $4.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Gorogoa – $4.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Grandia HD Collection – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Grindstone – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Gris – $4.24 (prix de base avant promotion: $16.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $39.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $19.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Hades – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Happy Birthdays – $14.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base avant promotion: $39.39)

– Heave Ho – $3.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Hob – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Horizon Chase Turbo – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Hotline Miami Collection – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Hover – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Huntdown – $6.79 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Hypnospace Outlaw – $6.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– I Am Dead – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– I Hate Running Backwards – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Immortals Fenyx Rising – $14.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Inside – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Invisible, Inc. – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Ion Fury – $8.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Just Dance 2022 – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Katana Kami: A Way of the Samurai Story – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Katana Zero – $8.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Kemono Heroes – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Kentucky Route Zero: TV Edition – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– La-Mulana – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– La-Mulana 2 – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Langrisser I & II – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Lapis x Labyrinth – $9.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Later Alligator – $8.99 (prix de base avant promotion: $17.99)

– Layton’s Mystery Journey – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Legend of Mana – $17.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– LEGO Builder’s Journey – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $44.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Little Dragons Cafe – $17.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Little Nightmares – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Little Nightmares II – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Loop Hero – $10.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Lost in Random – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Lumo – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.95)

– Mad Rat Dead – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Maglam Lord – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Maneater – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Manifold Garden – $10.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Mighty Gunvolt Burst – $3.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Mighty Switch Force! Collection – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Minit – $3.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– MLB The Show 22 – $39.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Monark – $47.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $11.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $30.59 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Mother Russia Bleeds – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Murder by Numbers – $5.09 (prix de base avant promotion: $14.99)

– My Friend Pedro – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– My Hero One’s Justice 2 – $14.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $14.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– NBA 2K22 – $14.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $7.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– New Super Lucky’s Tale – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Nexomon – $6.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Nexomon: Extinction – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Ni no Kuni II – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– No More Heroes 3 – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– No Straight Roads – $16.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Not A Hero – $2.59 (prix de base avant promotion: $12.99)

– N++ – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Octopath Traveler – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Olija – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $14.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Ori and the Will of the Wisps – $17.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Panzer Paladin – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Paper Mario: The Origami King – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Part Time UFO – $6.29 (prix de base avant promotion: $8.99)

– PC Building Simulator – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Penny-Punching Princess – $3.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Persona 4 Arena Ultimax – $20.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Persona 5 Strikers – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– PictoQuest – $4.49 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Pikmin 3 Deluxe – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Pikuniku – $3.24 (prix de base avant promotion: $12.99)

– PixelJunk Monsters 2 Deluxe Edition – $3.29 (prix de base avant promotion: $21.99)

– Pode – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Poison Control – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Prinny: Can I Really Be the Hero? – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Prinny Presents NIS Classics Volume 1: Phantom Brave / Soul Nomad & the World Eaters – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Prison Architect – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Psikyo Shooting Stars Alpha – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Psikyo Shooting Stars Bravo – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Puyo Puyo Champions – $2.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Puyo Puyo Tetris – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Quek – $3.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– R-Type Final 2 – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Raiden V: Director’s Cut – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Raji: An Ancient Epic – $8.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Re:Zero – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Redout – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Reigns: Game of Thrones – $1.99 (prix de base avant promotion: $3.99)

– Reigns: Kings & Queens – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Rise: Race the Future – $9.06 (prix de base avant promotion: $16.49)

– Rivals of Aether – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Riverbond – $4.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– River City Girls – $20.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Robotics;Notes DaSH – $13.99 (prix de base avant promotion: $34.99)

– Robotics;Notes Elite – $13.99 (prix de base avant promotion: $34.99)

– Rogue Legacy – $4.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Roki – $6.79 (prix de base avant promotion: $19.99)

– RPG Maker MV – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Ruined King: A League of Legends Story – $19.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Ruiner – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Rune Factory 5 – $47.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– RWBY: Grimm Eclipse – Definitive Edition – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Saints Row: The Third – The Full Package – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Saints Row IV: Re-Elected – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited – $37.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Serious Sam Collection – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – $29.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Shin Megami Tensei V – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Shinsekai: Into the Depths – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Shovel Knight: Treasure Trove – $23.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Shovel Knight Pocket Dungeon – $16.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Skul: The Hero Slayer – $12.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Slay the Spire – $9.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Slime Rancher – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Sludge Life – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– SNK 40th Anniversary Collection – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– SNK Heroines: Tag Team Frenzy – $29.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Sonic Forces – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Spelunky – $5.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Spelunky 2 – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Spirit Hunter: Death Mark – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Spirit Hunter: NG – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Splasher – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $11.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic – $11.24 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Star Wars: Republic Commando – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $15.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Star Wars Episode I: Racer – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast – $4.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Steel Assault – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Steins;Gate 0 – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Steins;Gate Elite – $23.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Steins;Gate My Darling’s Embrace – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Stories Untold – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Subnautica – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Subnautica: Below Zero – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Super Bomberman R – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Superbrothers: Sword & Sworcery EP – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Superhot – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Superliminal – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Super Mario Maker 2 – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Super Mario Odyssey – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Super Mega Baseball 3 – $17.99 (prix de base avant promotion: $44.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $25.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Supraland – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $9.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Tails of Iron – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Tangle Tower – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Team Sonic Racing – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Telling Lies – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Tetris Effect: Connected – $23.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– The Alliance Alive HD Remastered – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Caligula Effect: Overdose – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Cruel King and the Great Hero – $23.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– The Gardens Between – $3.79 (prix de base avant promotion: $19.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $24.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– The House of the Dead: Remake – $19.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– The Jackbox Party Pack – $9.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– The Jackbox Party Pack 3 – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– The Jackbox Party Pack 7 – $19.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– The Last Campfire – $5.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – $35.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– The Liar Princess and the Blind Prince – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– The Longest Five Minutes – $3.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– The Lost Child – $9.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Messenger – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– The Next Penelope – $2.59 (prix de base avant promotion: $12.99)

– The Princess Guide – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– The Red Strings Club – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – $5.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– The Talos Principle: Deluxe Edition – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– The Touryst – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Thronebreaker: The Witcher Tales – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Thumper – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– TOEM – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Tokyo Mirage Sessions #FE Encore – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $20.00 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Torchlight II – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Torchlight III – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Touhou Genso Wanderer Reloaded – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Touhou Kobuto V: Burst Battle – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Transistor – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Travis Strikes Again: No More Heroes – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Trials Rising – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Tropico 6 – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Ultimate Chicken Horse – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Ultra Street Fighter II – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Umurangi Generation Special Edition – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Uno – $3.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Unpacking – $15.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Unravel Two – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Unsighted – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action – $9.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Valiant Hearts – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Valkyria Chronicles – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Valkyria Chronicles 4 – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Void Bastards – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Wandersong – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– West of Loathing – $5.83 (prix de base avant promotion: $11.00)

– What Remains of Edith Finch – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Wildfire – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Witcheye – $1.99 (prix de base avant promotion: $4.99)

– Wolfenstein: Youngblood – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– World’s End Club – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– World of Goo – $4.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Yomawari: The Long Night Collection – $14.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $17.09 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Yono and the Celestial Elephants – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Ys IX: Monstrum Nox – $39.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Ys VIII – $19.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Yu-No: A Girl Who Chants Love at the Bound of This World – $14.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Zelda: Link’s Awakening DX – $41.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)