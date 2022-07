Capcom a annoncé que les expéditions et les ventes numériques de Monster Hunter Rise : Sunbreak ont déjà dépassé les 2 millions d’exemplaires dans le monde. Ce chiffre est basé sur les ventes combinées des versions Nintendo Switch et PC.

Capcom a également confirmé que le jeu de base, Monster Hunter Rise, s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde, un succès attribué à sa série de mises à jour gratuites, à son lancement sur PC plus tôt cette année et à la sortie de Sunbreak. Il convient de noter que Monster Hunter Rise : Sunbreak n’est sorti que la semaine dernière, le 30 juin. Cela signifie que ce chiffre de 2 millions de ventes a été atteint en à peu près 5 jours depuis son lancement, ce qui est assez impressionnant.

La série Monster Hunter consiste en des jeux d’action de chasse qui opposent les joueurs à des monstres géants dans un environnement naturel magnifique. Débutant avec le premier titre en 2004, la série a établi un nouveau genre dans lequel les joueurs coopèrent pour chasser des monstres féroces avec leurs amis et est depuis devenue un phénomène mondial avec des ventes cumulées de la série dépassant 84 millions d’unités expédiées au 5 juillet 2022. Notamment, le jeu Monster Hunter : World, sorti en janvier 2018, a vu ses ventes augmenter au cours des quatre années qui ont suivi son lancement et détient désormais le record absolu de Capcom avec 21 millions* d’unités expédiées. De plus, Rise, sorti en mars 2021, a également dépassé les 10 millions d’unités expédiées dans le monde, ce qui a été atteint grâce à diverses mesures, notamment des mises à jour gratuites permanentes et le lancement d’une version PC, ainsi qu’avec la sortie d’un ensemble comprenant Sunbreak. Sunbreak est une extension premium massive pour Rise. En plus de nouveaux rangs de quête, de nouveaux lieux, de nouveaux monstres et d’actions de chasse inédites, les joueurs pourront profiter de nouveaux éléments de l’histoire de Rise. Capcom a publié une version de démonstration avant le lancement, ce qui a permis de récolter des éloges et d’attirer l’attention sur le titre, qui a été vendu à plus de 2 millions d’unités dans le monde. La société va continuer à tirer parti de sa stratégie numérique pour maximiser les ventes à l’unité grâce à des promotions continues, y compris le lancement continu de contenu supplémentaire gratuit et des stratégies de prix.