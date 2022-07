Rotterdam, Pays-Bas, Saint-Ouen, France – 6 juillet 2022 – SOEDESCO, Cozy Bee Games et Just For Games ont le plaisir d’annoncer l’arrivée sur consoles de deux jeux mignons et chaleureux : Bunny Park et Lemon Cake.

Imaginés et développés par la créatrice Éloïse Laroche (Cozy Bee Games), ces deux adorables jeux indépendants sont attendus en édition physique sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X en septembre 2022.

À propos de Bunny Park :

Gérez votre propre parc à lapins ! Donnez des snacks et des jouets à vos lapins. Améliorez et décorez votre parc pour augmenter sa popularité et collecter tous les lapins !

Caractéristiques principales :

Construisez et décorez votre propre parc naturel.

Prenez soin de vos lapins en leur offrant des collations et des animaux de compagnie.

Créez un parc populaire, confortable et mignon.

Complétez votre collection de lapins.

À propos de Lemon Cake :

Restaurez une boulangerie abandonnée et préparez des pâtisseries avec des ingrédients qui viennent de la ferme jusqu’à la table ! Cultivez des ingrédients frais dans la serre, cuisinez des pâtisseries et des friandises dans la cuisine et servez les produits de votre boulangerie à des clients affamés dans votre propre boutique !

Caractéristiques principales :