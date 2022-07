L’absence d’un Nintendo Direct, mais la présence d’un Partner Showcase pas déplaisant, a quand même laissé les aficionados des rumeurs un peu dépités…

Qu’à cela ne tienne, il reste toujours la Super Nintendo Switch Pro ! Et cette fois c’est GameXplain qui se fend d’une petite vidéo annonçant que les chaînes YouTube de Nintendo US et Japon ont mis en « Privé », les bandes annonces de la Nintendo Switch Lite et de la Nintendo Switch Oled…

C’est Meelow qui l’a remarqué, de la un certain Multiverse a rappelé que la bande annonce de la Switch lite avait été passée en privé avant l’annonce de la Switch Oled et puis il y a Kevin (qui a raté l’avion) en regardant la vidéo il y a deux trois jours (parce qu’elle était encore visible à ce moment). Nintendo procéderait ainsi pour que l’algorithme de YouTube ne s’emmêle pas les pinceaux et mettent forcément en avant la dernière vidéo (pas encore postée), présentant la nouvelle console !

Ils rappellent également que la Nintendo Switch Lite a été annoncée un certain 10 Juillet 2019 et que la Nintendo Switch Oled l’a été le 6 juillet 2021… On serait donc dans le « créneau de l’annonce de la nouvelle console de Nintendo »…

Serait-ce donc la Super Nintendo Switch Pro (qui a également été évoquée récemment par Digital Foundry au détour de son analyse de Fire Emblem Warriors: Three Hopes) ou alors une Nintendo Switch Lite Oled ?

Bon il faut dire que dans tout ça, on ignore toujours si Harmonie est bien la fille de Mario ou si Daisy sera bien le premier personnage en DLC gratuit dans Mario Strikers…

Et vous, qu’en pensez-vous ? À vos claviers ! Les commentaires n’attendent que vous !

On vous laisse découvrir l’analyse (en Anglais) juste là: