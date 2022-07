Grand Rapids, Michigan – 7 juillet 2022 – FINJI, l’éditeur indépendant derrière les titres primés Chicory: A Colorful Tale, Night In The Woods et TUNIC, est fier d’annoncer que leur RPG narratif sur le passage à l’âge adulte I Was A Teenage Exocolonist sera également disponible sur Nintendo Switch le 25 août, après avoir été annoncé sur PlayStation 4 et PlayStation 5 la semaine dernière. Cette version s’ajoute à celles déjà prévues pour PC et Mac via Steam, Humble, Epic et itch.io.

Développé par Northway Games, I Was A Teenage Exocolonist vous demandera d’être prêts à passer vos années d’adolescence sur une planète extra-terrestre dans ce RPG narratif comprenant des combats de cartes. Explorez, grandissez et vivez vos premiers émois. Les choix que vous faites et les capacités que vous maitrisez pendant dix ans vont déterminer le fil de votre vie et la survie de votre colonie.

Les caractéristiques spécifiques du jeu sur Nintendo Switch:

Une interface utilisateur conçue pour l’accessibilité et la lisibilité sur le plus petit écran.

Mise en œuvre de l’écran tactile pour faciliter le jeu, notamment avec le jeu de cartes.

Vous pouvez avoir un avant-goût de ce qui vous attend en jouant à I Was A Teenage Exocolonist de plusieurs manières : le jeu aura une démo disponible sur Steam du 7 juillet à 4h FR jusqu’au 11 juillet à 5h du matin FR à l’occasion de PAX Rising, ou vous pouvez explorer cette aventure interactive sur Twitter.

Pouvez-vous survivre une journée sur la planète Vertumna sans avoir d’ennui ? Bonne chance, explorateur de l’espace !