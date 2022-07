Kazuki Takahashi, l’artiste japonais qui a créé la série manga bien-aimée Yu-Gi-Oh ! est décédé à l’âge de 60 ans.

Selon les informations de la chaîne publique japonaise NHK, Kazuki Takahashi a été découvert flottant dans des eaux peu profondes au large de la ville de Nago, sur l’île d’Okinawa, par les garde-côtes japonais le mercredi 6 juin au matin. Il portait un équipement de plongée en apnée lorsqu’il a été découvert. La police et les garde-côtes enquêtent actuellement sur les circonstances de la mort de Takahashi.

Originaire de Tokyo, Takahashi est devenu une star parmi les artistes de manga grâce à Yu-Gi-Oh !, sa première œuvre sérialisée. La série a été publiée pour la première fois en 1996 et s’est poursuivie jusqu’en 2004. Après le succès de l’histoire sur papier, Yu-Gi-Oh ! est devenu une franchise multimédia, avec une série animée à succès, de nombreux jeux vidéo, un jeu de cartes, etc. Takahashi est resté un élément clé de la série tout au long de sa vie, ayant récemment écrit l’histoire originale du film animé Yu-Gi-Oh ! The Dark Side of Dimensions, sorti en 2017. Il a surtout agi en tant que superviseur sur de nombreux autres projets de la franchise. Bien que Takahasi ait travaillé sur plusieurs autres projets, Yu-Gi-Oh ! restera son héritage durable. Le jeu de cartes physiques a même un record mondial Guinness pour le « jeu de cartes à collectionner avec le plus grand nombre de ventes au monde ».