Final Vendetta est un beat’em up qui s’est retrouvé à affronter Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge lors de sa sortie.

Et même si le titre Numskull Games a un peu pâti de ce choc frontal, il n’en demeure pas moins qu’il dispose tout de même de certaines qualités, mais nous vous invitons à relire l’avis de notre fighter Antwn en cliquant sur les titres des jeux.

Mais revenons à Final Vendetta ! À l’occasion d’une interview de Co-Optimus (un site dédié aux jeux jouables en coop) avec Mike Tucker, l’un des développeurs du jeu, celui-ci a déclaré qu’il avait reçu plusieurs demande de joueurs pour que Karen (l’un des ennemis du jeu) devienne un personnage jouable et il n’exclut pas de rendre cela possible via un DLC gratuit… Il ajoute également que beaucoup de personnes l’interrogent sur une éventuelle suite, ce à quoi il répond qu’il a beaucoup d’idées pour un éventuel Final Vendetta 2 !

Avez-vous eu l’occasion de tester Final Vendetta ?

