De nouvelles séquences de jeu provenant de l’aventure scénarisée de Daedalic Entertainment montrent Gollum utilisant sa ruse pour se faufiler entre les ennemis et traverser les environnements verticaux dans son voyage pour récupérer son « précieux ».

Hambourg, Allemagne, 8 juillet 2022 – Daedalic Entertainment et NACON sont heureux de dévoiler les premières séquences de gameplay de leur jeu d’aventure Le Seigneur des Anneaux™ : Gollum™. L’approche vidéoludique de Daedalic sur l’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire de la fantasy arrive sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S le 1er septembre 2022. La version Nintendo Switch sortira plus tard dans l’année.

Gollum est peut-être la créature la plus dénigrée et incomprise de toute la Terre du Milieu. Il est atteint d’une double personnalité et d’un besoin constant de retrouver son Précieux. Le Seigneur des Anneaux™ : Gollum™ emmène les joueurs dans un voyage exceptionnel, partageant une perspective unique à Gollum. Qu’il se glisse dans les hautes herbes ou qu’il nage dans les rivières, Gollum doit s’adapter et se déplacer dans l’ombre s’il veut échapper à ses ennemis au cours de son aventure. Des montagnes du Mordor, aux mines de La Moria, en passant par la forêt de Mirkwood, les joueurs exploreront des environnements variés et vivront une aventure narrative passionnante. À partir du 1er septembre, explorez cette histoire originale créée par Daedalic Entertainment et sous licence officielle de Middle-earth Enterprises.

Le Seigneur des Anneaux™ : Gollum™, basé sur la trilogie légendaire du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, raconte les aventures de Gollum dans les coulisses des premiers chapitres de La Communauté de l’Anneau. Après avoir perdu son précieux anneau aux mains de Bilbon Sacquet, Gollum décide de quitter les Montagnes Brumeuses et de s’embarquer dans un voyage périlleux qui le mènera des donjons de Barad-Dûr au royaume des elfes de la forêt de Grand’Peur. Pour survivre aux dangers de son voyage dans la Terre du Milieu, Gollum doit se faufiler, grimper et utiliser toute sa ruse. Il doit également faire face à son alter-égo, Sméagol. C’est aux joueurs de décider s’ils veulent que Gollum ait le dessus lors des décisions importantes, ou s’ils préfèrent laisser Sméagol prendre le dessus. Pour survivre aux dangers qu’il rencontre au cours de ses aventures, Gollum doit utiliser toute sa ruse pour distraire et se faufiler parmi ses ennemis tout en grimpant et en escaladant des plateformes dans des environnements conçus verticalement.

Le Seigneur des Anneaux™ : Gollum™, développé par Daedalic Entertainment en partenariat avec Middle-earth Enterprises et coéditée par Daedalic Entertainment et NACON. Le jeu sortira sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One et Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Une édition physique sera également disponible sur consoles.