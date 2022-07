Il nous reste des informations sur Sonic Origins à explorer, chers fans de Sonic ! Sonic Origins est sorti le mois dernier et aujourd’hui, SEGA a dévoilé le quatrième épisode de Sonic Origins Speed Strats, qui a pour but d’informer les joueurs au sujet de Sonic 2, le premier jeu à incorporer Super Sonic.

Dans le dernier épisode de Sonic Origins Speed Strats, SEGA explore les origines de l’amitié de Sonic et Tails sur Westside Island et leurs efforts pour sauver le monde du Dr. Eggman et sa super-arme orbitale, le Death Egg.

Ci-dessous, un résumé des points abordés :

Coopération : Les joueurs peuvent terminer la campagne ensemble. Alternativement, il est possible de faire la course dans le mode « 2 joueurs versus ». Gagnez en fonçant sans regarder derrière vous !

Mode Anniversaire : Utilisez la compétence « saut vertical » que Sonic a obtenue pour la première fois dans Sonic Mania et explorez Westside Island pour trouver des pièces en mode Anniversaire.

Knuckles the Echidna : En plus de Sonic, les joueurs peuvent utiliser Knuckles en mode solo ou avec Tails. En duo avec Tails, Knuckles peut utiliser la compétence de vol de son coéquipier pour atteindre des plateformes élevées, même en mode solo.

Zone Hidden Palace : Les joueurs pourront accéder dans la zone Mystic Cave, Acte 2 à un passage secret coupé de la version 1992 qui les mènera à la zone Hidden Palace, un endroit mystérieux rempli de grottes de cristal et de chutes d'eau.

Niveaux spéciaux : Dans Sonic 2, rassemblez les sept Chaos Emeralds, accédez aux niveaux spéciaux et transformez-vous en Super Sonic pour devenir invincible.

Sonic Origins est désormais disponible à partir de 39,99 € sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, les consoles familiales Nintendo Switch™ et sur PC.